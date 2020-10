Tailleur giacca e pantalone, lunghezze mini o volumi maxi: scoprite quali sono le novità del momento che ci sono piaciute di più

Niente look fai da te, ma le mani di un marchio esperto che sa creare l'abbinamento giusto in un istante: spazio all'abito da cerimonia, un grande classico per chi ama rispondere agli inviti a nozze con il massimo dell'eleganza!

Prendiamo però subito le distanza da quell'immaginario tutto impostato e un po' "anni 90" che il concetto di abito da cerimonia può scatenare nelle menti di molte. Non troverete cappelli e tailleur in stile Elisabetta II: l'autunno 2020 è fatto di proposte contemporanee, adatte a ogni tipo di celebrazione. Troverete il lungo super chic, per inviti serali che richiedono una certa formalità, le lunghezze midi o mini (immancabili in queste occasioni). E il tailleur, in due varianti molto diverse, che saranno davvero d'ispirazione.



Diamo un'occhiata da vicino alle creazioni che ci hanno conquistato: dal savoir faire di Carlo Pignatelli al gusto contemporaneo di Max Mara, è il momento di pensare al perfetto look da cerimonia.





Abiti da cerimonia 2020: lunghezze midi



Dal tubino più liscio ai plissé: le lunghezze midi, che dal ginocchio arrivano in caviglia, sono il giusto compromesso tra corto e lungo.

St.Patrick

Dal tubino con maxi scollo a V all'abito A line in satin, con maniche in piazzo e bustier, fino alle stampe a pois con piume applicate sulle maniche. Per concludere: uno chemisier in tulle, con gonna plissettata.

Pronovias

Carlo Pignatelli

Rosa Clarà

Max Mara

Abiti da cerimonia 2020: i nuovi tailleur



In velluto viola intenso, con gilet abbinato e camicia con fiocco e maniche scampanate per un look che guarda agli anni 70 e allo stile bourgeoise. Oppure moderno, minimal nelle linee ma fiammante nel colore: un rosso che spezza il grigiore tipico dell'autunno.

Temperley London

Carlo Pignatelli

Abiti da cerimonia 2020: vai col lungo



Ci sono eventi che lo richiedono, da invito, e occasioni che, come le cerimonie serali, si prestano perfettamente a questa scelta. Il lungo è, per la maggior parte dei casi, garanzia di grande eleganza e sinonimo di raffinatezza. Dalle silhouette più minimal a quelle più sognanti e romantiche, con fiori, balze e piccoli ricami: le proposte sono infinite e facili da declinare in base al proprio stile.

Atelier Emé

Marchesa

Costarellos

Abiti da cerimonia 2020: corto, sopra il ginocchio



L'etichetta, se proprio vogliamo tirarla in ballo, non approverebbe la scelta di abiti troppo corti per occasioni così formali come una cerimonia nuziale. Ma, dato che c'è sempre un'eccezione a confermare la regola, se un corto è scelto e abbinato con cura, può rivelarsi la migliore delle soluzioni.

Elisabetta Franchi

Doppiopetto in versione abito, con revers satin in stile tuxedo o un tubino a sirena con maniche scampanate, in pizzo: due modi molto diversi di declinare il corto, ma entrambi squisitamente chic.

Nicole Milano