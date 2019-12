Divertente, irriverente, contemporanea ma con un occhio al passato: è la nuova collezione sportiva kids di Dsquared2

Funzionalità con un twist sporty glam: è la nuova collezione sport Dsquared2 per boys and girls, che riprende gli stilemi del passato unendoli a dettagli di contemporaneità.

Tute, t-shirts, felpe, shorts, ma anche top, sneakers, costumi da bagno, cappellini: tagli e volumi riprendono le divise anni '70 e ricordano le tipiche divise di atletica e di ginnastica.

Guarda il video della collezione Sport Edtn. 01 di Dsquared2

I colori si allontanano da quel periodo per riprendere invece i codici visivi degli anni '90 in un mix bold e pop. Nero, giallo limone, blu elettrico e bianco latte sono le sfumature principali di capi e accessori, contraddistinti dalla classica foglia d'acero, signature logo.

Questa volta però il simbolo è diviso in due e, abbandonando la tradizione, è rivisto in una chiave grafica più moderna e dinamica, tanto da trasformarsi in vera e propria fantasia per diversi items della collezione.





Divertente, irriverente, originale, una collezione per giovani sportivi attivi e appassionati, piena di dettagli caratterizzanti, come la scritta Sport Edtn. 01 che, su t shirt e profili di felpe e pantaloni, aggiunge un tocco dal sapore modernista.

Sfoglia la gallery!

DSQUARED2 SPORT EDTN.01 Tuta intera nera con la classica foglia di acero canadese stavolta però divisa in due

T-shirt nera con pantalone limone

Giacca tecnica con logo



Felpa nera con logo, shorts e calza in spugna

Completo limone

La foglia d'acero declinata su felpa, calza e sneakers



Felpa blu elettrico

Canotta e shorts con frange







fullscreen ...

Credits foto e video: ACHIM LIPPOTH