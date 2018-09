Per la categoria "star da front row", ecco chi c'era in prima fila alle sfilate di Milano Fashion Week!



La Milano Fashion Week ha ufficialmente chiuso i batterni per l'edizione Spring Summer 2019.

Prima di volare a Parigi per altre entusiasmanti "avventure fashion", scopriamo insieme chi ha popolato il front row delle nostre sfilate.

L'ambitissima prima fila ha visto anche quest'anno tanti nomi di stampo internazionale, tra modelle, attrici, influencer, addette ai lavori e chi più ne ha più ne metta. Qualche esempio?

Chiara Ferragni, in versione sparkling, e la sorella Valentina, con bermuda in pelle e camicia check, non si sono lasciate scappare lo show di Alberta Ferretti.

Miuccia Prada ha ospitato l'attrice Frida Pinto e la socialite Poppy Delevinge, mentre da Versace sono state "avvistate" Nicki Minaj e Rosie Huntington-Whiteley, splendida nel completo sartoriale rosa shocking.

E ancora, la stilosissima Olivia Palermo ha presenziato allo show di Max Mara, mentre Julianne Moore ha incantato tutti con il suo charme da Salvatore Ferragamo.

Ecco tutte le star e le vip in prima fila alle sfilate di Milano!





MFW Spring Summer 2019: le star alle sfilate Chiara e Valentina Ferragni da ALBERTA FERRETTI.

Belen Rodriguez da ALBERTA FERRETTI.

Candela da ALBERTA FERRETTI.

Gala Gonzalez da EMPORIO ARMANI.

Olivia Palermo da MAX MARA.

Amy and Aya da FENDI.

Winnie Harlow da FENDI.

Bianca Brandolini d'Adda da FENDI.

Rosie Huntington-Whiteley da VERSACE.

Nicki Minaj da VERSACE.

Tamu McPherson da MAX MARA.

Caro Daur da MAX MARA.

Martina Colombari da ERMANNO SCERVINO.

Matilde Gioli da ERMANNO SCERVINO.

Poppy Delevingne da PRADA.

Frida Pinto da PRADA.

Julianne Moore da SALVATORE FERRAGAMO.

Leaf Greener da SALVATORE FERRAGAMO.

Gaia Bermani Amaral da BLUMARINE.

Rocio Munos Morales da BLUMARINE.

Stella Egitto da MARCO DE VINCENZO.

