La Fashion Week chiama, le star rispondono! Ecco chi c'era in prima fila alle sfilate di New York

Non è New York Fashion Week che si rispetti senza il consueto stuolo di stelle nel parterre delle sfilate.

E anche stavolta le celeb più cool del panorama internazionale non hanno saputo dire di no al richiamo dei loro designer del cuore e sono volate nella Grande Mela ad assisterli in prima fila.

Da Chiara Ferragni con camicia check e gonna sparkling allo show di Ralph Lauren, a Kendall Jenner che si è presentata da Longchamp con un abitino in suede viola dalla scollatura sexy.

E ancora, Bri Larson con pantaloni a vita alta e giacca di pelle da Rodarte, Gigi Hadid in versione sporty-glam da Jeremy Scott e Karolina Kurkova fresca e romantica da Tory Burch.

Scoprite con noi chi è andata da chi!

NYFW: le celeb nel front row delle sfilate Chiara Ferragni da Ralph Lauren.

Credits: Getty Images

Karolina Kurkova da Tory Burch.

Credits: Getty Images

Poppy Delevingne da Longchamp.

Credits: Getty Images



Gigi Hadid da Jeremy Scott.

Credits: Getty Images

Kendall Jenner da Longchamp.

Credits: Getty Images

Kate Bosworth da Kate Spade.

Credits: Getty Images



Brie Larson in Rodarte.

Credits: Getty Images

Camila Coelho, Danielle Bernstein e Aimee Song da Self-Portrait.

Credits: Getty Images

Emma Roberts da BOSS.

Credits: Getty Images



Alice Eve da Prabal Gurung.

Credits: Getty Images



Bella Heathcote da Prabal Gurung.

Credits: Getty Images

Priyanka Chopra da Kate Spade.

Credits: Getty Images



Leandra Medine da Monse.

Credits: Getty Images

Leigh Lezark da Jeremy Scott.

Credits: Getty Images

Natalia Dyer da Longchamp.

Credits: Getty Images



Nina Agdal da Kate Spade.

Credits: Getty Images

Rainey Qualley da Monse.

Credits: Getty Images

/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...