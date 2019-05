Abbiamo incontrato Erdem Moralioglu in occasione del lancio della speciale caspule collection con Mytheresa.com





Incontriamo Erdem Moralioglu poco prima del tramonto, proprio quando il sole sta inondando le mura de La Posta Vecchia a Ladispoli, Roma, di luce dorata. La lunga tavola sulla terrazza è già pronta ad accogliere gli ospiti che di lì a poco arriveranno per celebrare i suoi dieci anni di collaborazione con Mytheresa.com e la capsule collection appena lanciata.



Erdem è rilassato e felice, con i suoi occhiali tondi e in total black. “Odio le uniformi” ci dice, “ il che è stano visto che quel che ho addosso sembra proprio un’uniforme!”. Quello che ama, invece, è il lato femminile dei look, il poter dare la possibilità alle donne di esprimersi tramite i suoi abiti.







“Questo è un momento storico in cui le persone vogliono mostrare la propria individualità, il proprio stile, dove convivono diversi generi e tendenze. Se una ragazza cool come Veronica Heilbrunner vuole indossare un abito vittoriano con le sneakers può e non c’è niente di strano. I clienti sono sempre più interessati ad avere pezzi esclusivi, che si possono trovare solo in alcuni negozi, ed è per questo che le capsule collection sono così importanti ora”.



La speciale collezione in vendita in esclusiva da oggi su Mytheresa.com è un’estensione della primavera-estate che ha sfilato a Londra a Settembre dedicata a due personaggi eccentrici e dalla storia molto interessante.







“Stella and Fanny in realtà erano due uomini, che vivevano la loro vita da donne a Bloomsbury. Era ovviamente illegale agli inizi del 900 e furono arrestati, ma poi rilasciati. Tutto questo accadeva 20 anni prima del processo ad Oscar Wilde, una storia davvero incredibile. Così ho iniziato a studiare le diverse testimonianze dell’epoca vittoriana e ho scoperto che alla National Portrait Gallery c’era stata una mostra completamente dedicata a uomini che si vestivano da donna. E ho pensato fosse la location perfetta per lo show”.



Lunghi abiti scivolati e longuette che esplorano il rosa pastello e l’azzurro, fiori e stampe floreali, tessuti leggeri e ricamati, perfetti nell’interpretazione delle ospiti presenti alla cena: le attrici Kate Bosworth e Alessandra Mastronardi e le influencer, it-girls e fashion creators Tamu McPherson, Erika Boldrin, Susie Lau, Candela Pelizza, Gresy Daniilidiis e Fiona Zanetti, solo per citarne alcune (sfogliate la gallery per scoprire tutti i look).







Mytheresa x Erdem: la cena esclusiva a La Posta Vecchia Il designer Erdem Moralioglu con l'attrice Kate Bosworth

L'attrice italiana Alessandra Mastronardi

Erika Boldrin



Fiona Zanetti



Tamu McPherson

Emili Sindlev



Susie Lau e Tiffany Tsu

Julie Pelipas

Candela Pelizza



Le ospiti della cena di Mytheresa ed Erdem

“L’eleganza per me è qualcuno che vive perfettamente nella propria pelle. Cate Blanchett, Kristin Scott Thomas, Lupita, sono tutti esempi di donne estremamente eleganti”, confessa.



E quando gli chiediamo un consiglio per sentirci più eleganti nella vita di tutti i giorni non esita un secondo: “Guardate meno i vostri telefoni e guardatevi allo specchio!”.



Lezione imparata.