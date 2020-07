La famosissima étoile italiana ha festeggiato i suoi 42 anni con un party esclusivo a Roma, salutando anche la sua carriera parigina. Ma il titolo di étoile dell’Opéra de Paris le rimarrà a vita

La celebre étoile dell’Opéra de Paris, Eleonora Abbagnato, ha spento 42 candeline al party esclusivo organizzato a Roma presso "Profumo”, uno spazio sensoriale unico nel suo genere.

La sera del 30 giugno Eleonora non solo ha festeggiato il suo compleanno ma ha anche detto addio all’Opéra de Paris, dato che in Francia le ballerine "vanno in pensione" a 42 anni.

Una duplice festa che corona una vita esemplare per tutti, tra tenacia e perseveranza oltre che talento, nonché una carriera costellata di successi e soddisfazioni. Il suo percorso professionale costruito con grande passione e determinazione l’ha portata a raggiungere traguardi molto importanti sia nella vita sia nel lavoro.

Il titolo di étoile dell’Opéra de Paris le rimarrà a vita e potrà esibirsi ancora all’Opéra de Paris, dove è già previsto il suo prossimo spettacolo a marzo 2021 nei panni di “étoile guest”.

Sarà quella l’occasione ufficiale per celebrare la sua soirée d’adieux, di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio ieri sera alla festa di compleanno romana.

La Abbagnato continuerà con il suo impegno al Teatro dell’Opera di Rome come direttrice del corpo di ballo e si esibirà ancora in tutti i teatri del mondo.

Il party di compleanno ha chiamato a raccolta molte celeb: da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti al coreografo Giuliano Peparini passando per i ballerini del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma (diretto da Eleonora), tutti i suoi amici e colleghi si sono dati appuntamento per festeggiare l’artista.

Non sono mancati ovviamente anche il marito Federico Balzaretti, le figlie Lucrezia, Ginevra e Julia e il piccolo Gabriel.

L’evento è stato curato da Erika Morgera Weddings and Events.

Godetevi le foto della festa di compleanno di Eleonora Abbagnato.

Il party per il compleanno di Eleonora Abbagnato Eleonora Abbagnato, Federico Balzaretti, Riccardo Ruchetta ed Erika Morgera della Erika Morgera Weddings and Events.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato e Giuliano Peparini.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato, Massimo Serini e Luigi Rizzello.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato, Luisa Ranieri, Giuliano Peparini, Luigi Rizzello e Massimo Serini.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato, Federico Balzaretti e Luca Zingaretti.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato, Federico Balzaretti, Amilar Moret e Virginia Tomarchio.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato e Luisa Ranieri.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato con il Teatro Dell'Opera di Roma.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato con Federica Tosi e Benjamin Pech.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato in occasione del party organizzato a Roma per il suo compleanno.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato assieme alle figlie.



Credits: Elena Ghidini

Eleonora Abbagnato alla festa di compleanno per i suoi 42 anni.



Credits: Elena Ghidini

Organizzatori: Erika Morgera Weddings and Events

Foto e video: Valeria Santoni Photografer

Allestimenti: Daniele Gori

Sweet corner: Isabella Conti cake studio

Light design: Welight

Trucco e capelli: Luigi Rizzello

Abito e gioielli: @federicatosi

Location: @profumoroma