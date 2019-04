Il luogo dei sogni, dove vendere e acquistare abbigliamento vintage e di seconda mano, trovando una selezione accurata e sicura di pezzi di cui innamorarsi: è Vestiaire Collective, il principale marketplace a livello mondiale di moda pre-owned.

Oggi il sito propone delle novità ai suoi utenti, sia che vendano sia che acquistino: alta qualità e lusso a prezzi più bassi. Vestiaire Collective infatti ha messo in atto dei cambiamenti importanti che daranno la possibilità a chi vende di farlo con commissioni più basse, che quindi avranno un impatto positivo anche sui prezzi del catalogo, che diminuiranno in media del 10% e saranno così più accessibili.

Tanti pezzi unici, desideratissimi, grandi classici vintage o articoli che vi faranno innamorare: Vestiaire Collective propone ai suoi clienti la possibilità di accedere ai prodotti che sognano in tutto il mondo, con controlli rigorosi sulla qualità e l'autenticità di capi e accessori.

“Il nostro catalogo offrirà ai clienti quello che cercano a prezzi ancora più accessibili, mentre i venditori saranno in grado di vendere i loro pezzi a un ritmo più veloce", ha spiegato Fanny Moizant, co-founder e President di Vestiaire Collective.

"Credo che dare ai nostri utenti la possibilità di un guadagno più alto sia il mezzo più forte per tenerli engaged e gratificati. È un momento significativo per Vestiaire Collective poiché in questo modo continuiamo ad essere il sito di reselling più importante a livello globale per il must-have pre-owned fashion” ha dichiarato Max Bittner, CEO del brand.

Una via sostenibile di acquisto, tra i guardaroba più desiderabili al mondo... impossibile resistere!

