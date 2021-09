Donatella Versace e Silvia Venturini Fendi si sono scambiate i ruoli e in un inedito crossover hanno celebrato la moda oltre ogni regola. Sotto la guida attenta e il tocco unico di Kim Jones

Stile e héritage di due iconiche maison di moda. Know how, gusto ed esperienza di due donne leggendarie, che sotto la guida di un maestro assoluto della reinterpretazione hanno dato vita a un inedito crossover che celebra la moda, oltre ogni regola.

Da un alto, i brand Versace e Fendi. Dall’altro, i rispettivi direttori artistici, Donatella Versace e Silvia Venturini Fendi. Al centro, a indicare la strada, Kim Jones, un vero esperto nell'arte di reinventare l’eredità delle case di moda.

Nasce così Fendace, una collaborazione a quattro mani - più le due di Jones - con la F e la V maiuscola. In cui per la prima volta Donatella Versace e Silvia Venturini Fendi si sono allontanate dalle rispettive case di famiglia per ispirarsi alla visione dell’altro. Uno scambio di ruoli proficuo, che ha permesso loro di realizzare una collezione che è, insieme, massima espressione di Libertà, Divertimento e Virtuosismo.

Moda vera e sincera, piuttosto che strategia; amicizia e reciproco rispetto professionale: questo è Fendace.

Da questo incontro è scaturito un progetto unico, perché mai realizzato prima, andato in scena a chiusura della Milano Fashion Week: una sfilata-spettacolo con top model iconiche di ieri e di oggi (da Naomi Campbell a Kate Moss, da Amber Valletta a Shalom Harlow) che hanno portato sul catwalk i codici di Versace e Fendi tra motivi d’archivio e nuove visioni.

VERSACE BY FENDI è ispirato al periodo da metà a fine degli anni Novanta della storica casa, esplora un'idea di dualità, vista in modo più evidente in una fusione del monogramma Fendi con il motivo della Chiave Greca di Versace.

Qui i capi si trasformano, molti sono reversibili e svelano codici nascosti insieme con la superiorità della manifattura dell'atelier Fendi.

FENDI BY VERSACE, invece, assume una posizione più punk rock con Donatella Versace: le spille da balia proliferano, perforando segni e simboli di Fendi, e poi F tempestate di cristalli in un'interpretazione inedita del monogramma. Mentre la faille di seta imita il denim e gli shearling sono rasati, rendendo il mondo di Fendi un po' più giovanile e ribelle.