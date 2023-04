In esclusiva per Grazia.it, la new entry del brand: il nuovo modello di orecchini RHEA, prossimo must have dell'estate!s

Il brand di gioielli Valentina Ferragni Studio lancia oggi con un video teaser RHEA il nuovo modello di orecchini del brand che verrà presentato ufficialmente il prossimo 20 aprile!

Un’evoluzione dell'iconica forma del marchio i cui tratti distintivi vengono enfatizzati ulteriormente. La nuova coppia di orecchini in argento 925 con placcatura in oro è disponibile in tre varianti: RHEA GOLD per chi ama uno stile più classico, RHEA LILAC e RHEA AQUA GREEN in cui trovano spazio bagni di vernice rispettivamente lilla e verde acqua per gli amanti del colore.

RHEA va ad aggiungersi alle proposte della nuova collezione SS23: un viaggio tra femminilità e divertimento, con punte di ispirazione Y2K, con gioielli perfetti per esprimere le summer vibes in arrivo.

Protagonista dei pezzi cult della collezione è il colore che rende i gioiell, oltre a versatili ed eleganti e allo stesso tempo, anche giocosi elementi di stile per rendere unico il proprio look.

Realizzati presso il distretto orafo di Arezzo, i gioielli Valentina Ferragni Studio sono creati con cura artigianale estesa a tutti i processi produttivi, dalla creazione alla finitura, passando per incastonatura e smaltatura, usando come base esclusivamente l’argento 925 con placcature in oro.





Non manca il modello UALI – uno dei capi saldi di Valentina Ferragni Studio, riconoscibile al grande pubblico – che per la bella stagione assume nuovo spessore e nuove geometrie in un dialogo maturo ed autentico.

Presenti in collezione anche la prima coppia di cerchi nella storia del brand, gli ARIANNA, presentati nella versione oro giallo e caratterizzati da un profilo squadrato che si combina con la tradizionale shape circolare unita all'iconica forma con dettagli smaltati fucsia.

Tra le collane spicca il girocollo SELENE, composto da una sottile catena placcata oro giallo impreziosita da piccoli charms accostati in differenti colorazioni perfette per la stagione calda, e la collana a cravatta regolabile DAFNE, che termina con un pendente verde acqua, Lo stesso elemento torna anche nel nuovo bracciale FEBE, con catena in argento 925 completamente rivestita da un bagno di colore verde acqua.



Per scoprire tutte le novità di Valentina Ferragni Studio non perdetevi il video in esclusiva per Grazia.it: