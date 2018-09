Diretta da Mario Sorrenti, la campagna presenta la collezione invernale attraverso le storie e le relazioni dei suoi protagonisti, Adrien Brody, Amber Valletta, Carolyn Murphy e Adwoa Aboah

Momenti intimi della vita privata dei protagonisti, il significato di "insieme", da cui prende il nome la campagna, come relazione e condivisione: è Together, il modo scelto da MANGO per presentare la nuova collezione Autunno Inverno 2018. Attraverso il progetto creativo del fotografo Mario Sorrenti, che racconta i legami personali che lo uniscono al gruppo eterogeneo di persone ritratte e il brand MANGO, un'unica grande famiglia.

Sulle note dei Movin’ on up dei Primal Scream, vediamo i bambini di Mario Sorrenti, sua sorella Vanina, sua figlia e suo marito, protagonisti della campagna. Ma anche Adrien Brody, ambasciatore della linea maschile, con il suo amatissimo cane, e la modella Adwoa Aboah, insieme a sua sorella Kesewa e suo cugino Alewya, sempre a simboleggiare il senso della famiglia. Ci sono anche le amiche modelle Amber Valletta e Carolyn Murphy, la leggenda dello skateboard Steve Olson con suo figlio Alex, gli stilisti Zoe Bedeaux e Helena Tejedor, e infine l'artista Langley Fox.





I protagonisti della campagna interpretano la collezione Autunno Inverno 2018 di MANGO: contemporanea, ricca di capi senza tempo e tessuti di alta qualità. I volumi sono morbidi, come nella maglieria, proposta con maniche lunghe e colli ampi, i tagli e le nuance tipiche degli anni '70 ritornano nelle stampe animalier e nel color ocra, anche per l'uomo.

Il denim si declina in maniera raffinata, il velluto a coste diventa imprescindibile, come la pelle per giacche e cappotti double face, che permettono di cambiare facilmente il proprio stile, da casual a elegante. I colori sono caldi, come pietra e marrone, e si sposano perfettamente con quelli tipici dell'autunno.