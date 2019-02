Il cuore è il simbolo per eccellenza degli innamorati e Recarlo lo trasforma in diamanti eterni e luminosi

Un dono eterno per non dimenticare la magia del momento: per San Valentino Recarlo propone le sue preziose e indimenticabli creazioni a cuore. Il simbolo universale dell'amore si trasforma in un elemento di design che mescola tradizione e innovazione e che va oltre il tipico solitario.

Che vogliate dire "ti amo" o festeggiare un passo importante, una scatolina blu che racchiude un gioiello è sempre un dono che lascia senza fiato. Le possibilità poi per San Valentino sono tante con le nuove collezioni Recarlo, tra raffinati solitari, eleganti e inaspettate sequenze di cuori, gemme luminose e petali che creano composizioni floreali.

Alla linea iconica Anniversary Love si affiancano quattro nuove Collezioni dai nomi evocativi: Cupido, Eden, Feeling ed Elisir.

Cupido propone due cuori in perfetta sintonia, che si incontrano come due frecce in un elemento centrale in anelli, orecchini e bracciali. Perfetti per festeggiare un amore giovane e romantico!

I cuori si trasformano in petali in una combinazione che richiama la natura: sono gli anelli, orecchini e pendenti Eden, con il loro design floreale, elogio alla bellezza naturale.

Cuori lineari e ordinati, realizzati singolarmente a mano, sono invece i protagonisti di pendenti, anelli e bracciali della proposta Feeling, dal design fresco e contemporaneo.

Infine, chi è alla ricerca di un gioiello davvero di grande effetto non potrà resistere all'incontro tra i diamanti a forma di cuore e il colore del brand, il blu. Eleganti e grandi zaffiri sono negli anelli Elisir incorniciati da diamanti.

Scopriamo i gioielli icona di Recarlo per un San Valentino davvero indimenticabile.

Le collezioni di diamanti Recarlo Un fiore di diamante, per la parure Eden di Recarlo

Un nuovo design floreale per l'anello Recarlo

La collezione Elisir, dove il motivo dei diamanti a forma di cuore incontra il colore iconico di Recarlo, il blu.



Contrarie, dalla collezione Anniversary Love

Sequenze di oro e diamanti nella collezione Feeling di Recarlo.

Bracciale Feeling



Anelli Anniversary Love Bilogy

