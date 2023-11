Dal 14 novembre una nuova variante della già amatissima borsa Folded di Plan C: formato mini, nuovi colori ma stesso gusto edgy e sofisticato





Plan C, marchio nato nel 2018 sotto la direzione creativa di Carolina Castiglioni, lancia una nuova versione della borsa Folded, pezzo già amatissimo da diverse stagioni. Mini Folded è una variante di dimensione più piccola, realizzata sempre in pelle di alta qualità e caratterizzata da una tracolla ampia e comoda e da una chiusura a soffietto reinterpretata in modo contemporaneo.

Dettagli in metallo color oro e una palette cromatica che spazia dai toni pastello del rosa e dell'azzurro a un brillante verde smeraldo, fino a una calda nuance tabacco.

Perfetta come accessorio 9 to 5, per il giorno come per la sera, sarà disponibile dal 14 novembre online sul sito di Plan C e sugli e-commerce Mytheresa e Bergdorf Goodman al prezzo di 590€.