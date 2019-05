A maggio Pandora regala l’opportunità di rendere indimenticabili i momenti speciali della propria vita e mette in palio tantissimi premi.

La nascita di un figlio, il coronamento di un sogno d’amore, il raggiungimento di un traguardo importante, il festeggiamento di un compleanno: ci sono momenti della propria vita che è impossibile dimenticare, istanti unici e straordinari destinati ad avere per sempre un posto speciale nel proprio cuore e a rimanere impressi a lungo nella memoria.

Il mese di maggio è sempre ricco di cerimonie, feste e ricorrenze importanti e Pandora ha deciso di rendere unici e indimenticabili questi attimi con un progetto davvero speciale che consente anche di vincere dei fantastici premi.

Il brand danese di gioielli rifiniti a mano celebra da sempre i legami indissolubili e le tappe importanti della vita delle sue clienti e questa volta, con la campagna “Ogni momento è un regalo”, ha voluto rivolgersi direttamente alle donne per invitarle a rievocare i propri momenti speciali e a raccontarli attraverso una serie di iniziative ed eventi.

Proprio come hanno fatto Serena Autieri, Benedetta Parodi, Serena Rossi e Elena Santarelli, le quattro ambassador d’eccezione a cui Pandora ha chiesto di condividere i propri momenti straordinari e di svelare, attraverso un video emozionante, quali sono stati gli attimi irripetibili della loro vita. Scopriteli qui.





Il racconto delle ambassador di Pandora in un video emozionante





Benedetta Parodi ci confida quali sono stati i momenti più felici della sua vita: dalla laurea in Lettere moderne al giorno del matrimonio con il marito Fabio Caressa, senza dimenticare l’acquisto della casa in cui è nata l’idea del programma “Cotto e Mangiato”, il suo più grande successo televisivo.





Elena Santarelli ricorda con grande emozione i suoi più grandi traguardi, raggiunti sia a livello personale che professionale: dal primo ruolo a teatro, al matrimonio con il marito Bernardo, fino al momento in cui ha comunicato al figlio Giacomo che avrebbe presto avuto una sorellina.





Serena Autieri si emoziona nel ricordare la nascita della figlia Giulia e nel ripercorrere alcune tra le tappe fondamentali della sua vita professionale: dall’esperienza di presentatrice, accanto a Pippo Baudo sul palco di Sanremo, a quella di doppiatrice nel film “Frozen”.





Serena Rossi confessa, non senza un pizzico di orgoglio, che il ruolo da protagonista nel film dedicato a Mia Martini è stato un dono, tra i più grandi momenti di gioia, che porterà per sempre nel suo cuore, ci sono senza dubbio la festa dei suoi 30 anni con i suoi cari e la nascita del figlio Diego.





Ma Pandora ha in serbo tantissime sorprese e novità anche per le sue clienti!





Come partecipare al concorso e provare a vincere la festa dei propri sogni





Dal 13 al 26 maggio acquistando un gioiello, negli store o sul sito ufficiale del brand, le più fortunate avranno la possibilità di vincere 10 bracciali al giorno e di accedere anche all’estrazione del maxi premio finale: una festa da sogno interamente organizzata da Pandora. Che sia un party di laurea, un compleanno o un baby shower, per celebrare il proprio momento speciale la vincitrice del concorso potrà infatti contare proprio su Pandora che pianificherà la festa nei minimi dettagli e si trasformerà in un vero e proprio event planner.

Ma non è finita qui. Il brand è curioso di scoprire i momenti speciali della vostra vita: tutto quello che dovete fare è collegarvi al sito mypandoramoments.it, caricare nella sezione “Condividi un momento” una vostra foto di un momento importante per voi e incrociare le dita! In palio ogni giorno un gioiello diverso!

Inoltre, sabato 25 e domenica 26 maggio le amanti del brand che si recheranno nei Pandora Store e nelle gioiellerie aderenti, avranno un’altra incredibile opportunità: partecipare al casting per diventare il nuovo volto Pandora. Per aderire, basterà raccontare il proprio momento speciale in un video. Saranno scelte quattro Pandora Lovers e diventeranno i nuovi volti del video “Momenti speciali” del brand.

Perché aspettare? Ad essere baciate dalla fortuna potreste essere proprio voi!