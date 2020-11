Silvian Heach lancia la nuova campagna per la stagione FW20, che ha come protagoniste i volti di giovani donne

Le protagoniste sono 8 giovani donne imprenditrici del settore moda. Donne creative, forti, determinate, che con la loro intraprendenza possono essere un'importante fonte di ispirazione per le donne del futuro. È questo l'obiettivo della nuova campagna Silvian Heach per la stagione Autunno Inverno 2020.

"(H)each woman is strong": è il claim del progetto, fortemente voluto dalla fondatrice del brand, Mena Marano, che da sempre sostiene iniziative a supporto dei giovani con il gruppo Arav.

Il messaggio? Credere sempre nelle proprie passioni e in se stesse.

Le ragazze che si sono divertite per una giornata ad interpretare la donna Silvian Heach sono Martina Ferri Faggioli di Luce Studio, Carolina Amoretti di FantaBoy, Elisa Castellari di My Chalom, Camilla Giannuzzi di Mi al Ma, Giada Graziano di Glam Observer, Giorgia Cataldo di Angel Of Beauty, Paola Mapelli e Agnese Violati di The Maptique.

Le ragazze vivranno una giornata tutta loro e tramite video interviste mostreranno il loro mondo, la loro giornata tipo e si racconteranno in pochi minuti dedicati.

Il progetto includerà anche webinar e workshop online di ogni ragazza con la community Silvian Heach per creare un legame ravvicinato e far sentire le donne parte fondamentale di questa iniziativa.

La giornata dovrà esaltare la forza femminile, un obiettivo da sempre in linea con i valori Silvian Heach.

Quali sono i segreti delle imprenditrici del nuovo millennio? Lo scopriremo insieme grazie a questi volti dell’imprenditoria moda!