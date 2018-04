Linee semplici, colori soft, tagli estivi e freschi: è la collezione PE 2018 di Mango di cui il lino è protagonista

Inconfondibile: leggero, fresco, elegante, il lino è un tessuto antico, tipicamente adatto ai periodi caldi. Torna quest'anno nella collezione primavera estate 2018 di Mango, che è un tripudio di sfumature pastello, tagli semplici e a volte retrò, fantasie femminili e mix di materiali naturali, come il vimini, che trasforma borse e accessori, il legno, con il quale vengono disegnati gli orecchini. Bianco, azzurro, rosso, rosa, beige, nelle loro nuance meno cariche, contraddistinguono la collezione, che si declina per l'abbigliamento in completi, abiti wrap o chemisier, shorts con fiocchi in vita, pantaloni a vita alta o alla caviglia, camicie morbide, canotte leggere.

Sfogliate la gallery per scoprire una parte della collezione primavera estate 2018 Mango!

Mango PE 2018: il ritorno del lino Gonna in lino a righe, Mango

Panta palazzo in lino, Mango

Abito bon ton in lino, Mango



Orecchini in vimini con frangia, Mango

Borsa in vimini, Mango

Orecchini in legno, Mango



Borsa secchiello, Mango

Borsa in vimini, Mango

Cappello primaverile, Mango



Abito a righe, Mango

Abitino floreale, Mango

Casacca, Mango



Abito in lino, Mango

Wrap dress lungo, Mango

Shorts in lino, Mango



Shorts in lino beige, Mango

Pantaloni alla caviglia, Mango

Abito morbido, Mango



Giacca senape, mango

Giacca nei toni del denim, Mango

Espadrillas, Mango



Canotta rigata, Mango

Gonna a quadri, Mango

Pantaloni sabbia, Mango



I capi in lino sono solo una parte della collezione nuova Mango per la primavera estate 2018, che conta anche tanti abiti e accessori per le occasioni speciali.