Abiti leggeri, fantasie floreali, tessuti delicati, colori sorbetto: le proposte di Mango per le occasioni speciali della primavera estate 2018

Alla moda, attenta ai dettagli e positiva: ecco le caratteristiche della donna firmata Mango, amante dei colori, elegante e professionale, nella vita di tutti i giorni, come per le occasioni speciali.

E proprio per i vostri momenti più importanti Mango propone, per la primavera estate 2018, capi femminili e delicati, leggeri e drappeggiati, con stampe floreali e pizzi, nei toni sorbetto del rosa, giallo o lilla, che si contrappongono a nuance acide e accese. Per un appuntamento, di lavoro o di piacere, per una serata o un'uscita speciale, potrete scegliere un completo pantalone in lilla che vi darà un tocco di originalità e freschezza, come un abito in pizzo di una calda sfumatura arancione che vi regalerà colore e vivacità. Negli accessori, invece, i fiori diventano dettagli decorativi di borse e scarpe ma anche di headband che richiamano la primavera.

Qualche esempio? Sfogliate la gallery per dare un'occhiata ai capi perfetti per le occasioni speciali della collezione primavera estate 2018 di Mango.





Capi e accessori Mango per le occasioni speciali Abito nelle sfumature rosa e rosso, Mango

Orecchini cascata, Mango

Blusa a quadretti, Mango



Pantalone morbido, Mango

Headband con foglie, Mango

Blazer rosa, Mango



Pantalone elegante rosa, Mango

Borsa trasparente, Mango

Abito plissettato, Mango



Canotta paillettes, Mango

Pendenti multicolor, Mango

Pendenti con frange, Mango



Abito in pizzo rosa, Mango

Abito in pizzo arancio, Mango

Canotta con fantasia floreale, Mango



Clutch a fiori, Mango

Sandalo con tacco decorato, Mango

Orecchini oro, Mango



Sabot con tacco basso, Mango

Headband con fiori, Mango

/ 20 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

I capi per le occasioni speciali sono solo alcune delle tante proposte per la primavera estate 2018: negli scatti della nuova collezione Mango infatti troverete gli speciali ritratti del fotografo Mario Sorrenti di Anna Ewers, Amber Valletta e Noah Mills che, tra le dune e le spiagge di Fuerteventura, indossano capi delicati e leggeri, ricchi di trasparenze, che si sovrappongono tra loro abbinandosi perfettamente a modelli oversize. I colori sono neutri, le trame strutturate, per un effetto organico, naturale e artigianale.