Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Anche prima che l’armocromia diventasse nota al grande pubblico a causa delle rivelazioni di un politico insospettabile, il mondo dell’arte e della moda hanno sempre riconosciuto nei colori la capacità di lanciare messaggi in un linguaggio universale che non richiede parole e traduzioni. Ed è proprio alla forza di questa comunicazione che è affidata una nuova collezione di valigie firmate, ma anche un’iniziativa charity dedicata alle donne.

E, per tornare ai linguaggi universali: cosa c’è di più condivisibile dell’amore per tutto ciò che brilla e luccica? Con le feste in arrivo le collezioni si accendono di riflessi sparkling, i gioielli si preparano a prendersi la ribalta, le collabo si fanno preziose. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la Colormania per Louis Vuitton

(Credits: courtesy of press office)

Se progettare una vacanza è già un po’ un modo per iniziare a viaggiare con la fantasia, allora un nuovo set di valigie è sicuramente la ricetta infallibile per pregustare i tanti piaceri della (ri)scoperta di una meta. Vicina o lontana che sia, esotica o piacevolmente familiare, pensata come regalo per un’occasione speciale o immaginata come felice preludio di una quotidianità confortevole. È ai viaggiatori del presente e del futuro che Louis Vuitton dedica una nuova collezione di valigeria, pensata per accendere di sfumature pop le gioie dell’esperienza in tour. Si chiama Colormania, ed è disegnata per celebrare l’arte del viaggio con tutti i colori dell’arcobaleno. In essa, i tanti estimatori del brand ritroveranno i capisaldi di uno stile che affonda le radici nella tradizione artigianale, fatta di pellami pregiati personalizzati dall’iconico monogramma e arricchita da dettagli in metallo lucente. A dare il tocco in più ci pensano i profili multicolore: dal fucsia all’azzurro, dal giallo al verde, e poi il rosso, l’arancione, il viola. Insomma, un metodo infallibile per regalarsi una cura vitaminica e rinvigorente, preparandosi a partire per il prossimo giro del mondo in ottanta giorni o giù di lì. #FashionTripAdvisor

Fashion Pills: martedì e i vestiti per le feste di Net-a-Porter

(Credits: courtesy of press office)

Una squadra di creativi che è certezza di vittoria, e che mette in campo nomi osannati e giovani designer tutti da scoprire: Gabriela Hearst, Jacquemus, Ralph Lauren, Clio Peppiatt, Liberowe, BERNADETTE. È così che Net-a-Porter ha lanciato la sua Shine bright holiday campaign, la cui presentazione è affidata niente meno che alla supermodella inglese Edie Campbell. La proposta di capi e accessori per vacanze e party look, in vendita esclusivamente sull’e-commerce, presenta le silhouette scultoree e audaci, bilanciate da dettagli delicati e inserti in pizzo e seta tagliata in sbieco, di Gabriele Hearst e “Le Soir”, la nuova incursione di Jaquemus nel mondo dell’abbigliamento da sera, completamente nera. E poi alcuni pezzi dall’archivio storico di Ralph Lauren e l’esclusiva collezione Resort di Clio Peppiatt, che gioca su dettagli intricati e di ispirazione vittoriana, per proseguire con la collezione di Liberowe, ispirata dalla figura di Marisa Berenson in un nightclub alla fine degli anni Sessanta, tra accenti d’oro, velluto rosso e tessuti notturni. Infine, la capsule di abiti da sera di BERNADETTE, progettata con tocchi couture per look spettacolari fra fiocchi oversize, paillettes e perline, alternate a bellissime stampe floreali. #FestiveSeasonInspo

Fashion Pills: mercoledì e la capsule Givenchy x MyTheresa

(Credits: courtesy of press office)

Celebrare la convergenza armoniosa di due stili iconici, l'intramontabile chic parigino e la vibrante atmosfera californiana e inscenare una vera conversazione tra artisti, il direttore creativo Matthew M. Williams e l‘indimenticabile Hubert De Givenchy. È con questo intento che è nata la capsule collection di Givenchy per MyTheresa, una collezione di ventisei pezzi esclusivi che racchiude look da sera e accessori scintillanti, tutti caratterizzati dall'emblema 4G. La tavolozza dei colori abbraccia un ampio spettro di sfumature, che va dal fascino senza tempo della tela di jeans alla vibrante energia del rosso, fino a culminare nell'eleganza classica del nero. La collezione presenta una gamma di stili che includono silhouette con top corti abbinati a bomber ed eleganti gonne lunghe, che definiscono un nuovo paradigma nella moda contemporanea. Gli accessori includono borse in cristalli con applicazione di strass e gioielli con tocchi dorati, e gli immancabili stivali Shark Lock, proposti anche in pelle metallizzata silver. La gamma presenta un mix accattivante di denim e abiti che fondono perfettamente la nuova eleganza e lo stile formale con un tocco femminile e grintoso. #ParisCalifornia

Fashion Pills: giovedì e il Rosso Ancora delle Gucci Signoria contro la violenza di genere

(Credits: courtesy of press office)

Diventato rapidamente emblematico del cambio di passo della maison affidato a Sabato De Sarno, il nuovo rosso Ancora di Gucci si è ritagliato un posto di rilievo nella gamma di colorazioni iconiche del fashion world. Ed è proprio in virtù di questa sua forza, che la nuova sfumatura si presta a colorare un’iniziativa benefica targata Gucci: in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il brand ha infatti deciso di coinvolgere e sensibilizzare la propria comunità donando parte del ricavato delle vendite e dei preordini delle slingback Gucci Signoria, nella variante Rosso Ancora, alla Casa delle Donne - un luogo sicuro dedicato alla parità di genere e ai diritti che sarà inaugurato prossimamente a Firenze. Pensato come punto di incontro e confronto per singole donne, associazioni e realtà no profit tutte unite e impegnate per la difesa e promozione dei diritti delle donne, la Casa delle Donne sarà uno spazio unico frutto di una modalità di co-progettazione dal basso, in cui le donne metteranno disposizione saperi e impegno con l’obiettivo di creare nuovo empowerment. Un’iniziativa che coincide anche con un’altra importante manifestazione, il festival L'Eredità delle Donne, sostenuto fin dagli inizi da Gucci, e che si terrà a Firenze dal 24 al 26 novembre. #RedShoesCharityProject

Fashion Pills: venerdì e il debutto di Toteme nella gioielleria

(Credits: courtesy of press office)

Prima è venuto l’hygge, uno stile di arredamento e design incarnato da colori neutri e atmosfere cozy. Poi in silenzio, poco a poco, il lifestyle scandinavo ha preso sempre più piede, fino a diventare emblematico di un lusso fatto di design semplice, oggetti studiati ma non pretenziosi, una palette di tonalità naturali. Sull’onda di questo successo è nato Toteme, brand fondato da Elin Kling e Karl Lindman nel 2014 a Stoccolma per esplorare il fascino di un'uniforme moderna attraverso capi dal design distintivo, realizzati con meticolosa maestria ed elevando ad arte la ripetizione metodica. Sono questi stessi cardini a imperniare la new entry della casa: la linea di gioielli disponibile worldwide da domani, sabato 18 novembre. Prendendo spunto dai codici grafici e dai classici del guardaroba essenziale che definiscono il fascino disinvolto della griffe svedese, i gioielli Toteme sono meticolosamente realizzati a mano ad Arezzo, rinomata per la sua tradizione orafa. Ma le ragioni dell’eccezionalità di questi gioielli non finiscono qui: infatti, l'oro 18 carati utilizzato per la linea Fine Jewelry è riciclato e certificato, conforme agli standard della "Catena di custodia" stabiliti dal Responsible Jewelry Council. Mentre i diamanti taglio brillante, di provenienza etica, sono esenti da conflitti e vengono estratti in condizioni di lavoro sicure ed eque. #PreciousDebut