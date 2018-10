Kidult racconta la storia di Nanie, che ha deciso di lasciare un lavoro da manager e seguire la voce che da sempre sentiva in lei. E abbracciare la vita.

Coraggio, passione e audacia: sono questi gli ingredienti fondamentali per abbracciare appieno la vita, accettando rischi e affrontando difficoltà per perseguire i propri obiettivi. Quello che ci aspetta dall’altro lato, però, è la felicità più autentica. Una felicità fatta di emozioni da vivere e collezionare ogni giorno.

Le emozioni sono l’essenza di Kidult che, dopo la storia di Nicoletta Crisponi, dà voce ad un altro racconto, quello di Nanie Navarro.





Spagnola, 37 anni, cresciuta tra i tavoli di un ristorante con nonna Colette e mamma Babeth, Nanie si è trasferita in Italia per amore. Dopo anni trascorsi a lavorare in grandi multinazionali nel mondo del digitale, decide che il principio dell'ospitalità e dell'imprenditorialità che le donne della sua famiglia le avevano trasmesso ha bisogno di prendere vita e dà una svolta.

È così che, unendo la sua esperienza nel digitale e la tradizione culinaria in cui è cresciuta, nasce Nanie.com, food delivery che mette al centro una selezione accurata di ingredienti e ricette, per piatti di alta qualità che possano colorare la pausa pranzo di chi li sceglie.

Anche se le paure e i dubbi all'inizio sono tanti, Nanie decide di vivere al massimo, buttandosi a capofitto e mettendo il suo potenziale al servizio dei sogni.

Nanie ce l'ha fatta, è una donna che ogni giorno sceglie il suo destino e si affida ai desideri più profondi per scegliere il da farsi.

Perché l’ingrediente segreto della vita è sempre l’amore. Per i propri sogni.

© Pax Paloscia / LUZ



E tu? Se anche tu hai una storia di coraggio da raccontare, Grazia e Kidult lo renderanno possibile. Vai sul sito dedicato everydaylifehuggers.it e scopri come.