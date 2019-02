Per la Primavera Estate 2019 Alessandro Michele ci fa rivivere l'atmosfera affascinante e spensierata dei musical di Hollywood.



Numeri musicali, dietro le quinte, ballerini e attori ma anche agenti e membri della troupe: la campagna Primavera Estate 2019 di Gucci pensata Da Alessandro Michele, Direttore Creativo del brand, è un vero "tuffo" nell'atmosfera magica e in "technicolor" della Hollywood degli anni d'oro.





Quella dei film musicali come Un americano a Parigi (1951), Gli uomini preferiscono le bionde (1953), Spettacolo di Varietà (1953), Fascino (1944) e Cantando sotto la pioggia (1952) che fanno da ispirazione agli scatti di campagna e allo short movie diretti da Glen Luchford.





Un immaginario favoloso dove ballerini e attori indossano la collezione SS 19, ballando e recitando in alcune scene iconiche della filmografia Hollywoodiana, sulle note della canzone “There’s No Business Like Show Business”, il pezzo di Irving Berlin.

L’atmosfera è gioiosa: strizza l’occhio ed evoca il buon umore che pervade i famosi film musicali degli anni ’40 e ‘50.





Accanto a numeri musicali e glamour hollywoodiano anche il mondo affascinante del cinema: dall'atmosfera sul set alle feste, dalle splendide coreografie ai "backstage" con tutta la troupe, tutto racconta la "magia" della Hollywood nel suo periodo più sfavillante.

Compresi i ritratti dei grandi divi, resi con un intenso "bianco e nero" come si faceva all'epoca!





Siete pronte a scoprire lo short movie della campagna Gucci? Prendete posto, signore e signori, lo spettacolo sta per iniziare!





Gucci: lo short movie della campagna primavera-estate 2019