In occasione del LACMA ART+FILM debuttano le creazioni eveningwear di Sabato De Sarno. Gucci Ancora Notte è una collezione fatta di elementi preziosi che elogiano la vita dopo il tramonto





A poco più di un mese dalla sfilata debutto, si accendono nuovamente i riflettori sul nuovo Gucci di Sabato De Sarno. In occasione del LACMA ART+FILM, l'evento annuale patrocinato dal marchio, è andata in scena l'inedita collezione Gucci Ancora Notte: dodici abiti da sera che vogliono tradurre la nuova visione del brand e del suo direttore creativo, elogiando l'aspetto più glamorous e sofisticato del vestirsi, quello che riguarda la sera e la ricerca di un gusto elegante e sofisticato.

L'eleganza incontra qui la contemporaneità perché le creazioni di Gucci Ancora Notte sono dichiaratamente ancorate alla realtà: nascono certamente attraverso lo studio dell'archivio del brand, con una particolare attenzione alle borse minudiere risalenti agli anni '50, ma si uniscono a richiami anni '90, individuabili negli abiti crepe fluida abbinati ai micro shorts a vita bassa visti sulla passerella Primavera-Estate 2024, agli scolli profondi e alle aperture assicurate al fianco da una splendente G dorata o da un'iconico morsetto horsebit.

Silhouette scivolate decorate da frange perlinate, bordure in pizzo effetto lingerie a vista, abiti in cady con scollo a camicia, sono elementi che puntano a non creare confini netti tra ciò che è "da giorno" e ciò che è eveningwear, e a celebrare la libertà di esprimere se stessi attraverso ciò che si indossa, al di là delle occasioni d'uso.

A indossare per prima la collezione Ancora Notte sono state supermodelle di fama internazionale come Vittoria Ceretti, Abbey Lee, Kirsty Hume e Mariacarla Boscono, insieme a un cast d'eccezione in cui vediamo Jiahui Zhang, Fadia Ghaab, Nyajouk Gatdet, Violet Hume, Heather Strongarm, Camilla Orner, Agel Akol e Sam Case.

