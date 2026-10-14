Siamo stati a Zurigo per scoprire la nuova collezione del brand svizzero e visitare la sua factory, dove materiali con una storia alle spalle si trasformano in accessori unici. Un viaggio in cui ogni imperfezione diventa un tratto distintivo

C'è un modo diverso di guardare agli oggetti che ci accompagnano ogni giorno: non chiedersi soltanto che cosa possano diventare, ma anche da dove arrivino e quale storia abbiano da raccontare. È da questa prospettiva che nasce FREITAG REFERENCE, la nuova collezione del marchio svizzero che, a oltre trent'anni dalla sua fondazione, rilegge la propria identità attraverso un'estetica più essenziale.

Per scoprirla siamo andati a Zurigo, dove abbiamo avuto l'opportunità di entrare nel mondo FREITAG, incontrare chi immagina e realizza le borse e osservare da vicino le diverse fasi della loro lavorazione.

Credits: Courtesy of Press Office

FREITAG REFERENCE: una nuova idea di eleganza circolare

Fondata nel 1993 dai fratelli Markus e Daniel Freitag, l'azienda svizzera ha costruito la propria identità trasformando materiali di recupero in accessori funzionali e riconoscibili. L'intuizione iniziale nasceva da un'esigenza concreta: Markus cercava una borsa resistente e impermeabile per trasportare i propri disegni e trovò nei teloni dei camion che vedeva passare sulle strade di Zurigo la risposta perfetta. Da allora, quei materiali segnati dal tempo sono diventati la firma del marchio, insieme all'utilizzo di elementi recuperati come le cinture di sicurezza.

Oggi FREITAG torna a esplorare le potenzialità dei propri materiali con REFERENCE, una linea apparsa per la prima volta nel 2009 e ora completamente reinventata. L'obiettivo è rispondere a una nuova esigenza: creare borse capaci di accompagnare momenti diversi della giornata, dall'impegno quotidiano alle occasioni speciali, senza rinunciare ai principi che da sempre definiscono il brand.

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Sono quattro i modelli che inaugurano questo nuovo capitolo. R201 ELLY è una borsa a tracolla essenziale, pensata per chi ama portare con sé soltanto il necessario. R202 BATES si distingue per la sua versatilità, passando con naturalezza da compagna di tutti i giorni a borsa da sera. R203 MAZIE è una tote bag extra large dotata di una pouch rimovibile, che permette di trasformarla in una versione più compatta. Infine, R204 NAN interpreta il formato monospalla con una linea contemporanea e ben definita.

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A unire i quattro modelli sono le silhouette trapezoidali, le cuciture laterali che ne sottolineano i volumi e la fodera interna in poliestere riciclato. Ma il vero elemento distintivo resta il materiale esterno: i teloni di camion recuperati, ciascuno con una propria storia fatta di colori, segni e tracce d'usura. Anche quando la palette è monocromatica, non esistono due esemplari perfettamente identici. È proprio ciò che, in un mondo abituato alla riproducibilità industriale, rende ogni borsa diversa dall'altra.

Dentro la factory di Zurigo: come nasce una borsa FREITAG

Per comprendere davvero la filosofia del marchio, però, bisogna andare oltre il prodotto finito. Durante la nostra visita alla factory di Zurigo abbiamo incontrato Thomas Wakeford, Creative Director, e Peter Hollenstein, Sustainability & Circularity Lead, che ci hanno accompagnato alla scoperta dell'universo FREITAG, dei suoi valori e del modo in cui la circolarità entra concretamente nel processo creativo. Qui la sostenibilità non viene presentata come un dettaglio da aggiungere a posteriori, ma come un principio che orienta le decisioni fin dall'inizio: dalla scelta delle materie prime alla progettazione, fino alla possibilità di riparare e prolungare la vita degli accessori.

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Il percorso dei teloni è fatto di diverse tappe, ognuna essenziale per trasformare un materiale industriale dismesso in una borsa destinata a durare. Si parte dalla ricerca dei teloni usati, si prosegue con la rimozione delle parti non necessarie e il lavaggio, per arrivare al taglio e all'assemblaggio. Sono operazioni che richiedono attenzione e competenza, perché il materiale non è uniforme e non può essere trattato come un tessuto nuovo prodotto in serie. Ogni telone presenta caratteristiche differenti e impone di adattare il lavoro alle sue peculiarità.

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È qui che abbiamo potuto osservare una delle particolarità più interessanti della lavorazione: il materiale viene studiato per capire come valorizzarne le caratteristiche. Tagliarlo significa anche saper leggere ciò che ha da offrire, individuando le parti più adatte a diventare una specifica componente della borsa. La storia precedente del telone, insomma, non viene cancellata per rendere il prodotto più uniforme, al contrario, diventa parte integrante del suo carattere.

The craft is the message: il design comincia dalle domande

Un altro momento centrale della visita è stato l'incontro con Anne Bachmann, Holistic Product Designer di FREITAG da sedici anni, che ci ha guidati attraverso il processo di ideazione di REFERENCE. Il lavoro di progettazione prende le mosse da una domanda: quale problema vogliamo risolvere con questa borsa? E quali sfide dovrebbe superare il prossimo modello?

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È un approccio che mette la funzione al centro del design, in cui ogni scelta deve rispondere a un'esigenza concreta, dalla versatilità delle forme alla qualità delle finiture, considerando fin dall'inizio come il prodotto verrà utilizzato e quanto a lungo potrà accompagnare chi lo sceglie.

«The craft is the message»: la frase che accompagna il racconto di REFERENCE riassume bene questo metodo. Trovare una tecnica, ripensarla e padroneggiarla significa riconoscere il valore del lavoro manuale e della conoscenza accumulata nel tempo.

Anche la riparabilità viene considerata già in fase di progettazione. Ogni borsa REFERENCE è infatti accompagnata da un piccolo kit di pronto soccorso: una pouch rimovibile ricavata dallo stesso telone utilizzato per la borsa, contenente uno scampolo della fodera interna e il filo da cucito originale. Se, con il passare degli anni, dovesse rendersi necessaria una riparazione, si potrà così intervenire utilizzando proprio il materiale abbinato a quell'esemplare. Una volta esaurita la sua funzione, la pouch può continuare a essere utilizzata per custodire chiavi, carte e altri piccoli oggetti.

Credits: Courtesy of Press Office

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È un dettaglio che racconta molto della visione del brand: progettare non soltanto per il momento dell'acquisto, ma anche per tutto ciò che viene dopo. Perché la durata di un oggetto non dipende esclusivamente dalla resistenza dei materiali, ma anche dalla possibilità di prendersene cura e mantenerlo in uso.

Freitag REFERENCE: una storia che continua, senza perdere il proprio carattere

Con Freitag REFERENCE, il marchio svizzero dimostra che evolvere non significa necessariamente abbandonare ciò che lo ha reso riconoscibile. I teloni dei camion rimangono protagonisti, così come l'unicità di ogni esemplare e l'attenzione per un utilizzo più consapevole delle risorse. A cambiare invece, è il modo in cui questi elementi vengono interpretati: le forme si fanno più essenziali, la progettazione diventa ancora più attenta ai dettagli e la versatilità assume un ruolo centrale.

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In fondo, è proprio qui che FREITAG continua a distinguersi: nell'idea che un oggetto possa essere contemporaneamente pratico, desiderabile e consapevole, e che la sua bellezza non debba necessariamente coincidere con la perfezione. A volte, sono proprio i segni lasciati dal tempo a renderlo unico.