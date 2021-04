Accettare il cambiamento e viverlo con positività è possibile, sentendosi sicure di se indossando il giusto reggiseno Triumph

In questo periodo abbiamo capito che la vita può cambiare da un momento all'altro. Triumph, con il suo nuovo claim Embrace the Change per la primavera estate 2021, vuole sostenere le donne e aiutarle ad accettare il cambiamento, sentendosi sicure e serene con se stesse.

Caterina Balivo, scelta da Triumph per la nuova campagna





Perché percepire il cambiamento come negativo, quando spesso ha portato alle cose più belle della nostra vita? Le donne lo sanno bene, perché i cambiamenti noi li sperimentiamo per tutta la vita, sia come crescita mentale, che per quanto riguarda il nostro corpo. Insomma: se non cambiasse nulla, il mondo non sarebbe così bello com’è!

Affrontare positivamente il cambiamento regala fiducia, coraggio e forza, non solo per affrontare il mondo, ma per essere in grado di guardare i nostri corpi e pensare: "wow, mi piace come sono, mi piace quello che vedo!".

E se da oggi guardandoci allo specchio vedessimo solo i pregi del nostro corpo? Pensa a quante cose sa e può fare! E perché non aiutarci con un capo che fa sentire a proprio agio come il Fit Smart Bra? È un reggiseno innovativo e confortevole, che si adatta ad ogni momento della giornata e ad ogni silhouette, valorizzando le forme e i cambiamenti del corpo di ogni donna.

La comodità torna in primo piano, senza dimenticare però l'estetica e soprattutto la qualità, grazie a tessuti leggeri e morbidi sulla pelle, combinati ad una tecnologia 4D che fa sì che il completo segua i movimenti del corpo, accompagnandolo e regalando agio e sostegno a chi lo indossa.

Disponibile in due modelli, quello con scollatura profonda, elegante e femminile, e la brassière, non presenta ferretto ed è realizzato in pizzo super stretch con coppa elasticizzata. Il suo adattarsi al corpo garantisce di andare incontro a tutte le forme: sono cinque infatti le taglie con un range di 43 combinazioni di coppe e taglie tradizionali. Trovare il reggiseno giusto per sé sarà semplice e piacevole!

I reggiseni si abbinano agli slip nelle due varianti Maxi e Tai che, grazie al pizzo elasticizzato dalle proprietà shaping, migliorano la silhouette e spariscono sotto gli abiti. Anche la varietà di colori è molto ampia, con le nuove nuance meravigliose Lila Clover e Deep Cobalt.