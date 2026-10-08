“A Fairy Tale of the Future” porta a Roma dieci anni di FENDI Couture e apre le porte dell’atelier al pubblico

Ci sono momenti che vanno colti al volo, e quello di entrare nel cuore della FENDI Couture è decisamente uno di questi. In occasione di LVMH Les Journées Particulières 2026 infatti, la Maison apre le porte della sua sede romana per raccontare dieci anni di FENDI Couture. Dal 16 al 18 ottobre, Palazzo della Civiltà Italiana diventa il palcoscenico di A Fairy Tale of the Future. Ten Years of FENDI Couture 2015/2025, una mostra che ripercorre l’evoluzione dell’Alta Moda della Maison attraverso abiti, lavorazioni e visioni creative.

Credits: Courtesy of Press Office

A chiudere il percorso, uno sguardo rivolto al futuro con alcuni look della prima collezione Couture Fall/Winter 2026-2027 firmata da Maria Grazia Chiuri, mentre gli artigiani della Maison saranno al lavoro dal vivo davanti agli ospiti.

A Fairy Tale of the Future: un racconto che attraversa dieci anni di couture

Curata da Maria Luisa Frisa, la mostra non segue però un ordine cronologico. Il percorso infatti mette in dialogo le diverse personalità creative che hanno definito la Couture di FENDI nell'ultimo decennio: Karl Lagerfeld, Silvia Venturini Fendi e Kim Jones, fino all'arrivo di Maria Grazia Chiuri. Una scelta che permette di osservare la storia della Maison da una prospettiva diversa, lasciando che siano i materiali, le tecniche e le idee a creare connessioni tra epoche e collezioni.

Credits: Courtesy of Press Office

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Al centro c'è soprattutto la ricerca sulla materia, a partire dalla pelliccia, da sempre uno dei codici più riconoscibili di FENDI. Ricami, intarsi, arabeschi, colore e costruzioni sartoriali trasformano così gli abiti in vere opere da osservare da vicino, mostrando tutta la complessità che si nasconde dietro una creazione Couture.

Ma A Fairy Tale of the Future non è però soltanto una celebrazione del passato. Il titolo stesso suggerisce una riflessione sul rapporto tra memoria e futuro, attraverso quello che è forse il luogo più importante per comprendere la Couture: stiamo parlando dell'atelier. È qui che l'immaginazione prende forma e dove la creatività del designer incontra la conoscenza degli artigiani, in un continuo scambio tra intuizione e tecnica.

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Dove la Couture prende vita

Durante le Journées Particulières, questo processo diventa ancora più concreto: gli ospiti potranno assistere dal vivo al lavoro degli artigiani sui look della nuova collezione di Maria Grazia Chiuri. Un modo per vedere la Couture non come qualcosa di immobile o già compiuto, ma come un linguaggio vivo, fatto di mani, tempo, ricerca e pazienza.

A Roma, dunque, FENDI sceglie di raccontare i suoi primi dieci anni di Couture non soltanto attraverso ciò che è stato, ma attraverso ciò che può ancora diventare. Un vero e proprio viaggio dentro l'atelier, dove il futuro della moda nasce ancora una volta dalla materia e dal savoir-faire.