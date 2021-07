Una sfilata al Palais Galliera, un video girato (anche) da Sofia Coppola e una musa speciale, Margaret Qualley: ecco il racconto della collezione Chanel Haute Couture per l'autunno inverno 2021-22

Un sogno che diventa, anzi, che torna ad essere realtà.

L’Alta Moda di Chanel è andata in scena il 6 luglio alle ore 10:00 nella spettacolare e quanto mai appropriata location del Palais Galliera, il Museo della moda di Parigi, con una formula di streaming in differita.

La sfilata e il video della collezione girato da Sofia e Roman Coppola con protagonista l’attrice americana e musa della maison Margaret Qualley, sono infatti stati svelati più tardi, alle ore 15:00.

(Credits: courtesy of press office) Margaret Qualley

Moda e Muse… al Museo, ecco svelate le tre M imprescindibili di Chanel Haute Couture FW 22 che tanto parlano della collezione appena presentata, disegnata dalla creative director Virginie Viard.

Si respira arte in ogni preziosa creazione e non a caso il tema della sfilata è la pittura impressionista a cui Viard si è ispirata per i tanti capi con tocchi di colore e ricami floreali di ninfee...





(Credits: courtesy of press office)

... e per le proposte più "austere" in bianco e nero con fiocchi ricamati e applicati, che richiamano alla lingerie dell‘800.

(Credits: courtesy of press office)

La collezione è stata poi un trionfo di tweed colorato, laminato e ornato da paillettes e piume, che rivela una voglia incontenibile di calore, giocosità e divertimento.

(Credits: courtesy of press office)

Le paillettes e perline sono protagoniste su gonne, abitini e perfino sciarpe, creando giochi di luce, tridimensionalità e movimento.

(Credits: courtesy of press office)

Movimento questo, dato anche dalle balze morbide e vaporose sulle tante maxi gonne con bustino in taffetà e sul primo splendido abito da sposa, il capolavoro della FW 21/22 di Chanel, che non può mai mancare nei defilé Haute Couture.

(Credits: courtesy of press office)

A chiudere la sfilata c’è poi un secondo abito bianco liscio ed essenziale, indossato questa volta da Margaret Qualley, l’attrice musa della collezione, che si è calata nei panni di modella e di sposa.

(Credits: courtesy of press office)

Scoprite il video dello show Chanel Haute Couture: