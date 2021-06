Bulgari sceglie la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano per la sfilata di presentazione della nuova collezione di Alta Gioielleria Magnifica. Vi mostriamo il video di una serata-evento davvero esclusiva

Bulgari aveva presentato la nuova collezione di Alta Gioielleria Magnifica all'inizio di giugno, a un parterre selezionato di clienti, celebrities, giornalisti internazionali. prima con un concerto al Teatro alla Scala, interamente riservata per l’occasione. E poi nella boutique di Montenapoleone e in un tableau vivant che si è tenuto al Bulgari Hotel.

Qui si è esibita in una performance dal vivo il più giovane Direttore d’Orchestra italiano, Beatrice Venezi, mentre allo chef tre stelle Michelin Niko Romito è andato il compito di preparare il menù della serata.

Ma non bastava tutto questo per celebrare una collezione di veri e propri capolavori: Magnifica è stata la protagonista di una sfilata-evento, registrata a porte chiuse in una delle location più iconiche di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II, per essere poi trasmessa sul sito e sui canali social di Bulgari.

Celebrazione dell’eccellenza italiana, la sfilata è stata accompagnata dalla voce di uno dei più celebri artisti classici di tutti i tempi - il tenore Andrea Bocelli - che ha offerto la sua interpretazione dell’Inno alla Gioia di Beethoven in lingua italiana. L’esibizione è stata guidata da Beatrice Venezi, uno dei più giovani direttori d’orchestra di fama internazionale.

A sfilare un cast di super modelle, tra cui come Lily Aldridge, Vittoria Ceretti, He Cong, Blesnya Minher e Solange Smith.

Guardate qui il video che celebra "Magnifica"

Inquadrate come se fossero le spettatrici di un’opera lirica affacciate alle finestre dei magnifici edifici all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, le modelle sono state immortalate mentre interagiscono misteriosamente con una ricostruzione 3D dell’arcata, in un gioco eccentrico di proporzioni surreali.

Attraverso una manipolazione del tempo e dello spazio, la sfilata ha creato un incontro e uno scambio reciproco tra lo splendore dell’alta gioielleria e l’architettura eterna.

A brillare, poi, le incredibili creazioni della collezione di alta gioielleria Magnifica: dalla collana Imperial Spinel caratterizzata da uno spinello di 131.21 carati, il quarto più grande conosciuto al mondo; alla collana Mediterranean Queen, che sfoggia cinque straordinarie tormaline Paraiba ovali di taglio cuscino, del peso di circa 500 carati, combinate a smeraldi cabochon e diamanti.

Per la prima volta, una collezione di Alta Gioielleria Bulgari omaggia la città in cui viene presentata. A Milano sono infatti dedicate due spille che si ispirano ad un luogo simbolo della città meneghina: il Castello Sforzesco. Le spille ricalcano nel design l’irregolarità di una pianta del Castello così come appare in una mappa del 1725. La prima è in oro giallo, diamanti ametista e corniola; la seconda, in oro giallo, diamanti, rubellite e malachite.

Alcune creazioni dalla nuova collezione Magnifica di Bulgari:

Hypnotic Emerald è una collana dove il Serpente, icona del Brand, custodisce con grazia nelle sue fauci uno smeraldo colombiano di taglio cabochon da 93.83 carati. Questo capolavoro di artigianato ha richiesto 1.800 ore di lavoro.

Mediterranean Queen, ispirata a una collana Bvlgari del 1969, con la sua complessa costruzione in oro e diamanti evoca le onde del mare. Ha richiesto 2.400 ore di lavoro per essere realizzata. Oltre a cinque tormaline Paraiba ovali taglio cuscino, del peso totale di circa 500 carati, che sono collegate da elementi sinuosi e curvilinei incastonati con smeraldi cabochon e diamanti. Le tormaline Paraiba sono tra le gemme più rare al mondo, evocano con il loro brillante color verde acqua le acque cristalline del Mar Mediterraneo che circondano la Sardegna.

Imperial Spinel è una collana sontuosa che ha come protagonista il quarto spinello più grande al mondo, del peso di 131.21 carati. Portato alla luce in Tagikistan, è circondato da una cascata di diamanti e perline di smeraldo, per una combinazione di colori audaci dai toni verde e rosa caldo, iconica dello stile Bvlgari.