Dal 16 al 17 luglio, una selezione speciale di capi e accessori Amazon Moda con offerte imperdibili per tutti i clienti Prime

La valigia quest'anno la facciamo con Amazon Moda! Sì, perché in occasione del Prime Day, dalle 12 del 16 luglio e per tutta la giornata del 17 luglio, Amazon Moda dà l'opportunità di acquistare alcuni capi e accessori dei propri brand con sconti incredibili. Dagli abiti Truth & Fable ai costumi Iris & Lilly, passando per i capi in stile street style di find., troverete una selezione davvero interessante, da acquistare al 30% di sconto.

Se siete in procinto di partire per le vacanze poi non perdete la possibilità di scegliere cosa mettere in valigia: si tratta infatti di capi e accessori appositamente pensati per essere inseriti in un bagaglio a mano, così da risparmiare e viaggiare leggere e comode, senza rinunciare al proprio look anche durante le ferie!

Sono due le selezioni, "City break" e "Fuga al mare", con consigli per rendere i capi ideali per più occasioni.

Tutte le offerte sono online su amazon.it/primedayfashion: sfogliate la gallery per comporre gli outfit più adatti a voi!

I capi in offerta per l’Amazon Prime Day Aloha T-Shirt, find.

Sandali con tacco basso, find.

Sottoveste a pois, Truth & Fable



Beau slipper senape, find.

Costume rosso, Iris & Lilly

T-shirt con applicazione ape, find.



Abito wrap floreale, Truth & Fable

Boxy denim jacket, find.

Cropped wide leg jeans, find.



Wrap dress stampa floreale, find.

Lemonade t-shirt, find.

Gonna in denim lilla, find.



Gonna a pieghe, find.

Suede mules rosse, find.

Gonna asimmetrica in satin, find.



Ciabatta bianca e nera, find.

