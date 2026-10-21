Il 24 e 25 aprile 2027 Berlino ospiterà la prima edizione di Access All Areas, il festival firmato Zalando con concerti, esperienze immersive e tanti brand da scoprire. E ad aprire le danze sarà RAYE



Se c’è una cosa che accomuna moda e musica, è che sanno raccontare lo spirito del proprio tempo. E proprio da questo incontro nasce Access All Areas, il nuovo festival di Zalando che il 24 e 25 aprile 2027 porterà a Berlino artisti, brand e community creative per un weekend all’insegna della cultura contemporanea. A inaugurare la prima edizione sarà RAYE, cantautrice britannica tra le voci più interessanti della scena musicale internazionale.



RAYE protagonista del nuovo festival di Zalando

Quattro nomination ai Grammy e una voce capace di attraversare generi e influenze diverse: RAYE sarà il nome di punta della prima edizione di Access All Areas. Ma non sarà l’unica artista a salire sul palco: altri nomi verranno annunciati nei prossimi mesi, mentre il programma si prepara a coinvolgere mondi diversi, dalla musica alla moda, passando per beauty, sport e intrattenimento.



Credits: Courtesy of Press Office

La cornice scelta è quella di Berlino, città che da sempre è legata alla sperimentazione e all'incontro tra linguaggi creativi. Il festival si svolgerà tra Station Berlin e Tempodrom, due location iconiche che per l'occasione accoglieranno fino a 40.000 visitatori. L'idea? Trasformare un weekend in un'esperienza da vivere a tutto tondo, tra performance dal vivo, installazioni immersive e occasioni per scoprire da vicino i marchi più amati.



Da adidas a Calvin Klein, i brand da scoprire



Quando si parla di moda, naturalmente, non possono mancare i brand. Access All Areas riunirà 14 partner tra fashion, sportswear e beauty, con nomi come adidas, Calvin Klein e Nike in prima linea. Accanto a loro ci saranno ASICS, Dr. Martens, lululemon, New Balance, On, Puma, Tommy Hilfiger e Vans, mentre Beauty of Joseon, Kérastase e MAC porteranno nel festival anche il mondo della bellezza e dell'espressione personale.

Non aspettatevi, però, soltanto stand da visitare. I marchi infatti saranno coinvolti nella creazione di esperienze dedicate, immersive, momenti creativi e drop esclusivi pensati per avvicinare il pubblico ai prodotti in modo nuovo.



Access All Areas sarà anche digitale: ecco come partecipare

Berlino non è certo "dietro l'angolo", ma niente panico: il festival non sarà riservato a chi potrà esserci fisicamente. Zalando punta infatti a estendere l'esperienza anche online, attraverso livestream, contenuti dedicati, l'app e drop esclusivi accessibili al pubblico europeo. L'obiettivo è far vivere l'atmosfera di Access All Areas anche a chi seguirà l'evento da casa, prima, durante e dopo il weekend.



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C'è poi una notizia interessante per chi fa parte di Zalando Plus: nei mercati in cui il programma è disponibile, i biglietti saranno gratuiti per i membri, con accesso esclusivo a partire da gennaio 2027. Gli ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione verranno comunicati prossimamente.

Access All Areas raccoglie idealmente l'eredità di Bread&&Butter by Zalando, il progetto che aveva già esplorato il legame tra moda e cultura urbana, per reinterpretarlo in una formula più vicina al modo in cui oggi viviamo musica, stile e intrattenimento. E con RAYE come prima protagonista, Berlino si prepara a diventare uno dei luoghi da tenere d'occhio nella primavera 2027.