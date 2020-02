Ispirata alle origini del brand fiorentino, la felpa limited edition Love Hoodie è il regalo perfetto per San Valentino

L'amore di coppia, per le proprie passioni, per il proprio lavoro. Un'emozione totalizzante e ampia, che prende ogni aspetto della vita. È per celebrare questo sentimento importante che per il San Valentino 2020 Patrizia Pepe lancia un capo streetwear come la felpa “Love Hoodie” in edizione limitata.

Se sul retro del capo troviamo l'immancabile scritta love, davanti invece riporta il testo "Beautiful things start from", per ricordare che “tutte le cose belle nascono dall’amore”, proprio come il brand creato da Patrizia Bambi e Claudio Orrea nel 1993. L'idea per Love Hoodie, nuovo capitolo del progetto #PatriziaPepe99 dedicato alle limited edition, nasce da un aneddoto che risale agli anni '80, quando Patrizia e Claudio si sono innamorati.

Dopo aver visto un celebre film dell’epoca, in cui il protagonista indossava una felpa casual, Patrizia ne regalò una versione proprio in rosso, come la Love Hoodie, a Claudio. E anche se il jersey da felpe non si utilizzava sul mercato italiano, la coppia decide di svilupparne un modello che porterà al desiderio di raccontare al mondo una nuova idea di stile, fondando l'azienda Patrizia Pepe. Tutto ha avuto origine da una felpa, che per questo San Valentino torna a rappresentare la passione, il coraggio, la visione e la lungimiranza di Patrizia Pepe.

Love Hoodie è il regalo perfetto sia per lei che per lui ed è proposta in due taglie femminili e una misura unisex dalla forma over.