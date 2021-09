Diretto dal regista Gabriele Paoli, racconta la storia delle due protagoniste e di un nuovo arrivato

Kontessa nasce in Toscana, a Buti in provincia di Pisa, in una terra conosciuta su scala internazionale per l’alta qualità artigianale e tessile. L’anima del brand è doppia e le menti creative e commerciali sono le sorelle Buti, Marisa e Simona, che curano personalmente ogni dettaglio delle collezioni - due all’anno - puntando a uno stile contemporaneo e a lavorazioni preziose.

In occasione del lancio della nuova collezione dedicata all’Autunno-Inverno 2021/22, Kontessa presenta in esclusiva per Grazia.it il secondo capitolo del fashion film diretto dal regista Gabriele Paoli, uscito con la prima parte a marzo 2021. Le protagoniste sono le stesse: Jun Ichikawa (RIS, L’Allieva, Addio al Nubilato) e Alice Bellagamba (Amici di Maria De Filippi), nei ruoli di due giovani donne che decidono di vivere nella Villa della Kontessa, un sogno condiviso sin dall’infanzia. La villa che fa da sfondo alla storia è Villa Medicea e si trova proprio nella cittadina di Buti. Un nuovo arrivato (Davide Clivio, attore e modello) è comparso nel frattempo nelle vite delle due donne creando scompiglio tra le mura domestiche.





La scelta di puntare a uno storytelling in formato video sottolinea la volontà del brand di mantenere una certa dinamicità con il trascorrere delle stagioni. La collezione A-I 2021/22 riflette sull’essenziale - da qui il nome Essential -, frutto di un lavoro a più mani, presenta capi d’abbigliamento e accessori pensati per un pubblico consapevole di ciò che sceglie di indossare. L’atto stesso di vestirsi diventa atto di gentilezza e leggerezza da dedicare a se stesse, per sentirsi a proprio agio nei luoghi e nei tempi più disparati della quotidianità.

Le atmosfere e le ispirazioni principali della collezione raccontano tre storie che si intrecciano nelle sfumature e nelle silhouette dei capi. C’è Bourgeois Nomad che punta al knitwear, tendenza delle ultime stagioni, e all'ecopelliccia degradè seguendo lo stile neo-bohemian che si colora di tinte autunnali. Blocchi grafici trovano spazio su silhouette semplici, per l’ispirazione a Cafè Society dove i grandi lampadari decò risplendono nei riflessi degli strass; e infine scopriamo New Juliette, un susseguirsi di satin lucidi e fluidi nei colori romantici che definiscono bluse, capispalla e borse. Gli accessori sono parte fondamentale di Kontessa, da loro partono le tendenze che si traducono poi nei capi d'abbigliamento.