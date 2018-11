Il trench coat più cool del momento è il suo: in pelle rossa, stampa cocco, da mixare con il total black. Provare per credere

Il trench coat, specialmente nella versione in pelle rossa, è tra le tendenze più "hot" di questo inverno.

D'accordo non sarà un capospalla semplicissimo da indossare, ma con pochi accorgimenti riuscirete a mixarlo nel guardaroba di tutti i giorni con estrema disinvoltura.

Non vi fidate? Provate a dare un'occhiata al look di Sara Sampaio. Appariscente sì, ma senza eccessi. E persino chic!





La top portoghese ha puntato sul modello stampa cocco di Topshop con bottoni automatici e cintura stretta in vita. E ha fatto la scelta più sobria e sensata che potesse fare, cioè mixarlo con capi e accessori black e super basic.

Come una maglia a dolcevita in cashmere, un paio di jeans neri dalla silhouette flare, stivaletti col tacco e la classica e intramontabile tracolla in pelle matelassé di Chanel. What else?

Abbiamo selezionato i pezzi giusti da avere per ispirarsi al suo stile: lasciatevi tentare.













Trench in pelle stampa cocco TOPSHOP

Credits: eu.topshop.com

Maglia in modal e cashmere INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com

Jeans neri a vita alta MANGO

Credits: shop.mango.com

Tracolla in pelle matelassé CHANEL

Credits: chanel.com

Stivaletti di pelle KURT GEIGER

Credits: kurtgeiger.com

Occhiali con diamanti incastonati della limited edition Cubico firmata PUGNALE

Credits: pugnaleeyewear.com