Cerimonia in vista? Lo spolverino può trasformarsi nel vostro alleato più chic: parola di Mandy Moore



Le cerimonie eleganti in primavera abbondano e per non farsi trovare impreparate, occorre studiare un look che sia sofisticato e chic al punto giusto.

E qui entra in gioco lo spolverino leggero, nella sua versione più raffinata. Proprio come quello sfoggiato a un evento mondano da Mandy Moore. Vi piace? Mixatelo così!





L'attrice sceglie un soprabito leggero nei toni dell'azzurro pastello (il suo è di Fendi) e ci abbina un abito midi color rosa cipria, ma andrà benissimo anche la soluzione gonna plissé + blusa in seta che vi suggeriamo noi.

Gli accessori perfetti? Un paio di pumps in suede o in raso bourdeaux, per staccare completamente e dare più grinta all'outfit super bon ton, orecchini dorati per illuminare l'incarnato e una minibag da sera con le frange.

Pronte a replicarlo in poche mosse? Ecco qui i pezzi giusti da avere.





Spolverino azzurro JIL SANDER

Credits: mytheresa.com





Blusa in seta cipria con ruches ETRO

Credits: mytheresa.com





Gonna midi plissé EMILIA WICKSTEAD

Credits: net-a-porter.com





Pumps in raso GIANVITO ROSSI

Credits: gianvitorossi.com





Minibag con le frange HILLIER BARTLEY

Credits: net-a-porter.com





Orecchini STROILI

Credits: stroilioro.com





Orologio SWAROVSKI

Credits: swarovski.com