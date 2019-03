L'attrice inglese, fotografata nel front row alla sfilata di Chloé, ci regala un mix interessante, tutto da copiare!



Shorts + stivali è un abbinamento decisamente super cool ma anche un po' "rischioso".

L'effetto too much, infatti, è sempre dietro l'angolo e per scongiurarlo bisogna saper dosare con cura i dettagli. Ci è riuscita alla perfezione, secondo noi, Mia Goth.

L'attrice e modella inglese si è presentata all'ultima sfilata di Chloé a Parigi con questo look che ci ha subito convinto.

Voi che cosa ne pensate?





Per ottenere un risultato chic come il suo, dovreste puntare su un paio di shorts check dall'allure maschile e mixarli con una blusa in pizzo nero iperfemminile (il gioco di contrasti è sempre top!), un paio di stivali in pelle burgundy e collant velati (vi sarete senz'altro accorte che quest'anno sono un must assoluto!).

La tracolla Mini Chloé C e un bracciale in oro giallo dal design minimal e il gioco è fatto.

Ecco i consigli di shopping per riprodurre la sua mise in modo facile e veloce.





Blusa in pizzo L'AGENCE

Credits: net-a-porter.com





Shorts in tessuto check VERONICA BEARD

Credits: mytheresa.com





Stivali in pelle burgundy GABRIELA HEARST

Credits: mytheresa.com





Mini tracolla in pelle CHLOÉ

Credits: chloe.com





Bracciale della collezione B.Zero1 BULGARI

Credits: bulgari.com