Primark e Grazia.it svelano i look più cool della stagione. Scopriteli tutti!

Ci sono le atmosfere parisienne di Emily in Paris e le citazioni preppy contemporanee di Sex Education: la nuova collezione Primark racchiude i pezzi più cool del momento.

Il tartan e il check, la mini a vita alta o l'abito college, il blazer e gli shorts: abbinarli e mixarli nel modo giusto li rende i migliori alleati di stile per qualsiasi occasione. Dalla scuola all'ufficio, dall'happy hour all'uscita a due, non c'è limite alla fantasia e alla voglia di vestirsi indossando quello che aiuta a esprimere al meglio, e senza limiti, la propria personalità.

Per ogni stile e per ogni momento, scoprite i must have che trovate da Primark in questi look che abbiamo creato per voi... e non fateveli scappare!





Too cool for...

... school, ovviamente! Perché non rendere ogni giornata un po' più speciale? Puntando ad esempio sul colore e sull'abbinamento bon-ton di gocca e giacca cropped, con zainetto a contrasto. Con le sneakers per un cit. in stile '90.

Business, con stile!

Il nuovo tailleur per l'ufficio? Giacca doppiopetto e shorts, in un affascinante bouclé bianco e nero e con bottoni gioiello. Ai piedi decolleté o mocassini.

Aperitivo time: cheers!

Rilassato ma cool: cardigan e minigonna, crop top in tinta e un tocco di colore per la tracolla shocking che rende il look più ricercato. Perfetto con un paio di anfibi o un kitten heel.

Una cena per due

Per un'entrata ad effetto: completo giacca e pantalone in ecopelle e tracolla super chic con catena dorata. A un look così c'è da chiedere il bis!