L’influencer Paola Turani ci svela come abbinare in modo impeccabile un grande classico del guardaroba primaverile: la maglia a righe. Get the look!

È uno dei grandi must del guardaroba di primavera, uno di quei capi passepartout che stagione dopo stagione siamo sempre felici di rispolverare e che siamo certe anche voi non vedete l’ora di tirare fuori dall’armadio: pronte a indossare a tutte le ore del giorno la maglia a righe?

Capo intramontabile che non ci stanca mai, la maglia a righe si prepara ancora una volta a diventare la star indiscussa dei nostri look primaverili, ma come abbinarla alla perfezione dall’alba al tramonto?

A darci la giusta dose di ispirazione ci ha pensato Paola Turani che qualche giorno fa ha sfoggiato un look alla marinara davvero super chic in cui è proprio la maglia a righe l’assoluta protagonista.

Per creare questo outfit, composto da capi molto easy e di uso quotidiano che sicuramente anche voi avete già nell’armadio, l’influencer bergamasca è partita da una maglia rigata con scollo a barchetta di Intimissimi, che fa parte della nuova linea Seta e Cotone, una nuova fibra naturale che assicura comfort ed eleganza h24.

Lei l’ha sapientemente abbinata a un paio di pantaloni neri dal fit rilassato e ha completato il tutto con un basco e giusto qualche bracciale, creando così a un’uniforme perfetta per affrontare il tran tran quotidiano ma anche per stare comode in casa senza tralasciare lo stile.

A dare il tocco finale, un velo di rosso sulle labbra et voilà… un impeccabile look à la marinière è servito. Ma ecco con quali capi e accessori replicarlo in poche e semplici mosse.

INTIMISSIMI Maglia a righe in seta cotone con scollo a barchetta

Credits: courtesy of press office

SISLEY Pantaloni neri a palazzo con spacchetti laterali

Credits: it.sisley.com

ADIDAS Sneakers bianche con tomaia in similpelle e strisce traforate

Credits: adidas.it

LEONTINE VINTAGE Basco nero in lana

Credits: courtesy of press office

MORELLATO Bracciale a catena con charm a forma di lucchetto

Credits: courtesy of press office