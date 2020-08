I panta ciclisti non sono un capo semplice da indossare, ce ne rendiamo conto. Ma con i giusti accorgimenti possono regalare un look favoloso (proprio come quello di Leonie Hanne!)

Da un paio di stagioni sono tornati a imperversare sulle passerelle più prestigiose e negli scatti di street style più cool. Ma nella realtà dei fatti lasciano ancora non poche perplessità in molte di noi, specialmente per quanto riguarda gli abbinamenti possibili. Parliamo dei panta ciclisti, portati in auge dagli anni 80 e poi abbandonati per decenni fino a oggi appunto. O meglio, relegati allo sportswear in alternativa ai classici leggings.

Ebbene un modo davvero stiloso per indossarli esiste e a mostrarcelo è proprio una delle reginette dello street style più amate: Leonie Hanne.

L'influencer tedesca sceglie un modello di ciclisti color magenta e li abbina con un blazer lungo rosa pastello e un crop top nero. A impreziosire il tutto e rendere l'outfit perfetto anche in città ci pensano poi gli accessori: una minibag a fiori di Balenciaga e ai piedi le pumps a rete di Bottega Veneta con catena dorata, oggetto del desiderio di tutte le fashioniste del globo! Una manciata di bijoux e il gioco è fatto.

Ecco i capi e gli accessori giusti per ispirarsi al suo stile.

Panta ciclisti REEBOK CLASSIC su Zalando

Credits: zalando.it

Crop top ZARA

Credits: zara.com

Blazer lungo ONLY su Zalando

Credits: zalando.it

Pumps in rete con catena dorata BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Borsa a mano con fiori e logo BALENCIAGA

Credits: luisaviaroma.com

Orologio ROSEFIELD

Credits: it.rosefieldwatches.com

Orecchini a cerchio & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Collier con lucchetto MANGO

Credits: shop.mango.com