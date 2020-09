La Fashion Week si è appena conclusa e abbiamo appena eletto uno dei nostri outfit preferiti (e, per nostra fortuna, si può comprare già ora).

Finita questa edizione molto "particolare" della Milano Fashion Week è arrivato il momento di tirare le somme.



Tra i tanti look visti in passerella e fuori, ce n'è uno che è entrato dritto dritto nelle nostre shopping wishlist.

Alla sfilata di Sportmax, l'influencer globale Olivia Palermo, da anni fedele ospite del marchio del gruppo Max Mara ha sfoggiato un total look Max & Co. (di cui è ambassador già da diverse stagioni) che ci ha letteralmente "colpito e affondato".

Sarà per la leggerezza della texture, un plissé impalpabile, sarà l'esempio perfetto di layering, sarà la nuance, un azzurro polvere mixato a un tocco di rosa salmone, ma questo outfit è per noi il "best seller di stagione".





Il look Max & Co. di Olivia Palermo allo show di Sportmax

La bella notizia è che il look è già presente nei negozi e nello store online del brand.

Quindi possiamo concederci il lusso di copiare l'outfit di Olivia in 3, 2, 1...

Ecco i capi per replicare alla perfezione il suo stile top:





Spolverino di jersey e tulle, MAX & CO.





Top di tulle plissé, MAX & CO.





Gonna plissé con orlo asimmetrico, MAX & CO.





Cintura reversibile, MAX & CO.





Mini "Dot bag", MAX & CO.