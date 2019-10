Olivia Palermo, immortalata in Max Mara durante la fashion week, è la quintessenza del glamour: ecco i pezzi giusti per replicare la sua mise



Alzi la mano chi non è rimasta abbagliata da almeno uno dei tanti outfit sfoggiati da Olivia Palermo durante il mese della Moda.

Noi che apprezziamo da sempre il suo stile (e come non adorarlo??), ci siamo innamorate praticamente un giorno sì...e l'altro pure!

Ma tra tutti i look scelti dall'influencer, fashion week dopo fashion week, ci siamo concentrate su questo abbinamento stiloso: blazer manlike e gonna satin in coordinato.

Non lo trovate speciale anche voi?

Olivia, in occasione della sfilata di Max Mara a Milano, è stata immortalata con un total look della maison che mixa tra loro due elementi must-have: il blazer doppiopetto dall'allure maschile e la gonna in tessuto satin dalla linea affusolata e iper-femminile. Entrambi scelti in una nuance intensa e vibrante quale il color ruggine.

Da portare con una semplicissima t-shirt in cotone bianco e accessori raffinati che fanno davvero la differenza: una sciarpa in seta azzurra, sandali in velluto purple (realizzati in questo colore da Casadei appositamente per Olivia e in vendita esclusivamente sul suo shop online) e un paio di occhiali da sole con montatura rossa da diva.

Che cosa aspettate a rubarle l'idea?





Blazer doppiopetto RACIL

Credits: mytheresa.com

T-shirt bianca MAX MARA

Credits: it.maxmara.com

Gonna MAX MARA Leisure

Credits: it.maxmara.com

Sciarpa in seta FENEUN

Credits: feneun.com

Sandali in velluto CASADEI

Credits: oliviapalermo.com

Pochette di pelle DIOR

Credits: dior.com

Occhiali da sole TRUSSARDI

Credits: trussardi.com