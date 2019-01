A metà tra il burgundy e il purple, la mise di Meghan Markle, per noi, è un altro grande sì!

Meghan Markle adora mixare le sfumature di uno stesso colore. L'aveva già messo in chiaro nei mesi scorsi con il verde (qui).

Ora lo riconferma in maniera decisa con una delle nuance più amate e intense del guardaroba femminile: una punta di bordeaux tendente al purple che ci piace un sacco.

Una tonalità entrata ormai di diritto nel guardaroba più chic, al pari del nero e del cammello. E che abbinata in maniera impeccabile come fa lei, dà vita a un look femminile e bon ton, tutto da copiare.





Meghan indossa un abito del brand Club Monaco, con colletto di velluto a contrasto ma andrà benissimo anche un modello in maglia come quello che ti suggeriamo noi.

La cosa importante è scegliere un cappotto giocato sulle stesse nuance del vestito.

Il resto praticamente vien da sè: aggiungete collant coprenti, un paio di stivaletti e una tracolla in pelle nera e il gioco è fatto.

Ecco i consigli per gli acquisti per rubarle l'idea.





Abito con colletto di velluto a contrasto CLUB MONACO

Credits: clubmonaco.com





Cappotto burgundy ROCHAS

Credits: farfetch.com





Abito in maglia MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: farfetch.com





Calze collant coprenti CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com





Tracolla in pelle matelassé & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Stivaletti in pelle GIANVITO ROSSI

Credits: farfetch.com









Orecchini della collezione Fiorever BULGARI

Credits: bulgari.com





Orologio Panthère de CARTIER

Credits: cartier.it