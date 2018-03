Il cappello must have di stagione conquista anche Margot Robbie: ecco come lo indossa l'attrice

Si chiama baker boy hat il cappello must have da almeno un paio di stagioni. Letteralmente "cappello da panettiere" questo modello, che ricorda molto il basco, è tra i più amati da trendsetter e influencer che lo sfoggiano in ogni occasione.

Anche Margot Robbie non ha resistito a quel fascino mannish e stiloso che riesce a regalare anche al look più semplice.

Come abbinarlo per ottenere un risultato disinvolto e cool come il suo? Scopriamolo insieme.





L'attrice, di giorno, punta sul casual: maxi coat dalla silhouette maschile, jeans baggy con risvolto alla caviglia e pullover verde in maglia a coste.

Gli accessori giusti? Un paio di biker boots con borchie rock, lo zainetto di Burberry in pelle e nylon, en pendant con il maglione, e, per un tocco speciale , un foulard in seta stampata al collo e un paio di orecchini dorati. Da provare!









