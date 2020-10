Ludovica Martino, l'attrice che interpreta Eva Brighi nella serie tv Skam Italia, ci ispira con il suo look stiloso

Ci ha conquistato su Netflix nei panni di una studentessa timida e un po' insicura alle prese con i primi amori, le amicizie e i problemi adolescenziali. Ma nella vita reale Ludovica Martino, la Eva di Skam Italia, sembra avere invece le idee piuttosto chiare. Anche in fatto di stile. Come dimostra l'outfit con cui è stata immortalata al suo arrivo a Venezia per la Mostra del Cinema.



L'attrice 23enne sfoggia per l'occasione un total look di Pinko e ci mostra come sdrammatizzare alla perfezione uno dei must indiscussi del guardaroba femminile: il minidress a fiori con colletto in pizzo.

Ebbene, per renderlo un po' meno girlish, basta mixarlo come fa lei con un paio di anfibi neri dal piglio rock.

Gli accessori giusti da scegliere? Una cintura con fibbia gioiello, una borsa nera in pelle matelassé, occhiali da sole con lenti scure e un anello luccicante. Facile, no?

Ecco tutti i nostri consigli di shopping per rubarle il look.

Abito a fiori con colletto di pizzo PINKO

Credits: pinko.com

Anfibi di pelle H&M

Credits: hm.com

Cintura con fibbia gold MANGO

Credits: shop.mango.com

Borse matelassé ZARA

Credits: zara.com

Occhiali da sole RAY-BAN

Credits: ray-ban.com

Anello PANDORA

Credits: it.pandora.net