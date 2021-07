L'influencer spagnola Gala Gonzalez ci delizia con un outfit preppy perfetto per una gita fuori porta: camicia con colletto, minigonna di jeans e sandali flat. Get the look!

D'estate è proprio un classico: non appena scatta il weekend, la prima cosa a cui pensiamo è di progettare una fuga dalla città o anche solo una gita fuori porta in giornata, per staccare almeno un po' dalla routine quotidiana.

Che stiate organizzando un picnic nel verde con gli amici, una visita in una città d'arte o un giro in Vespa (per i colli bolognesi o non), ci vuole ovviamente l'outfit giusto. E a noi sembra perfetto per l'occasione quello sfoggiato da Gala Gonzalez. Che ne dite?



L'influencer spagnola ha pubblicato sul suo profilo Instagram questo scatto che la ritrae con una mise super cute e tutta da copiare. Oltretutto i pezzi giusti da avere per rubarle l'idea sono anche 4 must immancabili dell'estate.

La camicia a quadretti con maxi colletto di Mango (già nella nostra wish list da inizio stagione!), una minigonna di jeans, nera come la sua o anche la classica denim skirt blu se preferite, dei sandali flat con listini in pelle e una borsa in rafia. Aggiungete un paio di occhiali da sole cool e sarete pronte in un lampo per la vostra gita fuori porta. Get the look!

Camicia a quadretti con maxi colletto MANGO

Credits: shop.mango.com

Minigonna in denim PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Sandali flat in pelle nera con listini & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Tracolla in rafia e pelle REDValentino

Credits: redvalentino.com

Occhiali da sole Laps Collection ITALIA INDEPENDENT

Credits: italiaindependent.com