La modella sfreccia sul suo monopattino con blazer, jeans e sneakers. E per noi il suo outfit è un grande sì!

Che Kaia Gerber sia una vera trendsetter non è certo una novità. Complici i consigli di mamma Cindy Crawford, la modella ha iniziato presto a "bazzicare" il patinato mondo della moda e ha dimostrato fin da subito di avere uno stile molto cool. Anche lontano dalle passerelle.

Qui la vediamo sfrecciare sul suo monopattino per le strade di Parigi con un look easy ma raffinato al tempo stesso, che vede protagonista una delle nuove It Bag di stagione: The Story Bag di Alexander McQueen.

Un modello versatile che si presta alla perfezione per essere indossato sia di giorno che di sera sulle mise più diverse.

Kaia la porta a tracolla e ci abbina a un blazer maschile, jeans neri e sneakers, un paio di classicissime Converse All Star. Il risultato? Casual sì ma con un twist!

Ecco una selezione dei capi e degli accessori da acquistare subito per ispirarsi alla sua mise stilosa.

The Story Bag ALEXANDER MCQUEEN

Courtesy of Press Office

Blazer a quadri MANGO

Credits: shop.mango.com

Pullover a girocollo BENETTON

Credits: it.benetton.com

Jeans a vita alta ZARA

Credits: zara.com

Sneakers All Star CONVERSE

Credits: converse.com

Occhiali da sole DIOR

Credits: dior.com