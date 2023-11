Grigio e bordeaux sono nella lista dei colori must della stagione fredda e insieme sono fa-vo-lo-si! Guardate un po' quanto è bella questa mise che li vede protagonisti...



Come abbinare il grigio quest'inverno per una resa super chic? Noi adoriamo questa soluzione scelta da Zina Charkoplia, influencer e consulente d'immagine che dal suo profilo IG ci delizia con look sempre impeccabili. Eh sì, la combo con il bordeaux si dimostra assolutamente vincente, come potete ben vedere.

Per replicare questo outfit raffinato ma portabilissimo tutti i giorni, vi basta mixare pochi pezzi basic che dovreste già avere nel guardaroba e una manciata di accessori. Quali? Un paio di pantaloni di flanella grigio scuro dal taglio maschile, passe-partout indiscusso su mille look diversi, l'immancabile pullover a dolcevita, declinato su una nuance di grigio leggermente più chiaro e un cappotto in pelle o similpelle rigorosamente burgundy. Super classy anche il resto del look: stivaletti neri con kitten heel, una borsa a mano, occhiali scuri e un paio di orecchini dorati dal design rétro che danno un tocco ancor più sofisticato all'insieme. Che cosa aspettate a rubarle l'idea?

Trench in similpelle burgundy NEXT su Zalando

Credits: zalando.it

Pullover grigio a dolcevita H&M

Credits: hm.com

Pantaloni in flanella a vita alta ARKET

Credits: arket.com

Stivaletti neri ZARA

Credits: zara.com

Occhiali da sole COS × LINDA FARROW

Credits: cosstores.com

Orecchini HEIDEMAN su Zalando

Credits: zalando.it

City bag in pelle nera & OTHER STORIES

Credits: stories.com