La nostra "fashion uniform" per la stagione fredda? Comoda e chic in un colpo solo con abito midi a fiori, stivali alti e un bel cappotto in simil pelliccia. Get the look!

L'inverno chiama, noi rispondiamo. Con una combo perfetta da indossare senza moderazione in questo periodo dell'anno per stare comode e al caldo ma senza rinunciare a quel tocco sofisticato e glamour che non guasta mai.

A servirci l'assist perfetto l'outfit sfoggiato dalla stilosissima Kate Tik che dal suo profilo Instagram ci regala ogni giorno tanti spunti interessanti di look tutti da copiare. Come questo che vede appunto protagonisti 3 grandi must di stagione, mescolati tra loro sapientemente.

Kate, fotografata per le strade di Parigi, ci delizia con questa mise romantica e sofisticata ma adatta anche alla quotidianità. Indispensabili per rubarle l'idea i 3 jolly invernali a cui accennavamo prima: un cappotto a vestaglia in faux fur, un abito midi a fiori (eh sì, anche nella stagione fredda le stampe floreali hanno molto da dire, ormai lo sapete bene) e un paio di stivali alti in pelle marrone che vi torneranno utili anche su tanti altri look. Aggiungete una tracollina chic e un paio di occhiali da sole con lenti sfumate e il gioco è fatto!

Cappotto in faux fur STAND STUDIO

Abito midi a fiori MANGO

Stivali alti in pelle marrone ZARA

Tracolla in pelle NOIRGAZE

Occhiali da sole MAX MARA

