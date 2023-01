Il bomber è tra i capi must della nuova stagione e questo abbinamento con pencil skirt e stivali ci piace davvero un bel po': get the look!

Siete tentate di cedere al trend e acquistare un bomber, alias il modello di giacca must della nuova stagione ma da un lato temete che poi non riuscirete a sfruttarlo davvero? Tranquille perché il diktat fashion dei prossimi mesi lo vede protagonista praticamente su tutti i look, dal più easy al più sofisticato, dunque gli abbinamenti possibili sono davvero tantissimi. La mise della stilosissima Emilie Joseph, ad esempio, ci sembra un'ottima opzione da cui partire.

Un outfit molto facile da replicare ma indiscutibilmente super glam! Per rubarle l'idea, puntate su un bomber come il modello di Closed, in pelle nera con lettera ricamata in perfetto stile college. Da mixare con una pencil skirt in tessuto gessato con la zip e un crop top nero in pizzo ricamato. Anche gli accessori sono fondamentali per ricreare il giusto mood un po' "underground": un berretto in lana "segnaletico" declinato in una bella punta di viola acceso, degli stivali lace up con maxi plateau e un paio di orecchini chandelier per dare un tocco luccicante all'insieme. Get the look!

Bomber CLOSED

Credits: closed.com

Top corto in pizzo nero H&M

Credits: hm.com

Pencil skirt gessata SANDRO su Farfetch

Credits: farfetch.com

Stivali stringati con plateau JONAK su Place des Tendances

Credits: placedestendances.com

Beanie in lana MONCLER su Luisaviaroma

Credits: luisaviaroma.com

Orecchini pendenti con strass PATRIZIA PEPE

Credits: patriziapepe.com