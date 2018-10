Noi amiamo alla follia questo abbinamento! E voi?



Pazze per il bomber? Allora sarete felicissime dell'arrivo dell'autunno, la stagione perfetta per sfoggiarlo a più non posso.

Per un look davvero favoloso, la style icon di riferimento per noi è lei: Alexa Chung, reginetta indiscussa degli abbinamenti più cool.





Bastano giusto pochi capi, mixati tra loro con maestria, e otterrete un risultato "top" come il suo.

Tanto per cominciare il bomber, ça va sans dire. Questa nuance verde smeraldo è la nostra preferita!

Un pullover a righe dalle tonalità accese, jeans cropped a vita alta, una tracollina chic e un paio di stivaletti con dettaglio gioiello.

Non occorre altro. Se non quel tocco disinvolto con cui Alexa riesce a indossare qualsiasi cosa! Ma come fa?!

Ecco i pezzi giusti per rubarle l'idea.





Bomber satin KATHARINE HAMNETT LONDON.

Credits: matchesfashion.com





Pullover lavorato a righe ALEXACHUNG.

Credits: alexachung.com





Jeans cropped a vita alta ACNE STUDIOS.

Credits: net-a-porter.com





Stivaletti in suede con dettaglio gioiello MIU MIU.

Credits: net-a-porter.com





Camera Bag con applique dorate CHANEL.

Credits: chanel.com