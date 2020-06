E chi l'ha detto che per la classica passeggiata con il cane si debba rinunciare allo stile? Prendete spunto dalla fidanzata di Ben Affleck!

32 anni e un curriculum di tutto rispetto, l'attrice e modella cubana Ana de Armas ha recitato in film del calibro di Blade Runner 2049, Wasp Network, Knives Out e nei panni di Bond Girl accanto a Daniel Craig nell'attesissimo No Time To Die, il nuovo 007 in uscita a Novembre.

Proprio sul set, a febbraio, durante le riprese del thriller Deep Water, ha conosciuto Ben Affleck e pare che tra i due sia scattata fin da subito la scintilla. Tanto che nemmeno la quarantena per il Covid-19 è riuscita ad allontanarli.

Qui li vediamo a passeggio con i loro cagnolini per le strade di Los Angeles. E lasciateci aggiungere che Ana ha davvero un look casual favoloso!

La bella attrice sfoggia un completo bordeaux in stile gipsy-chic firmato Zimmermann, composto da blusa crop con volant e gonna lunga in tessuto increspato. Abbinato a un paio di sneakers bianche l'effetto daily è garantito.

Ana non indossa la borsa ma noi completeremmo il tutto con un secchiello in suede con nappine e una collanina di perle. Che cosa state aspettando a rubarle l'idea?

Ecco i capi e gli accessori giusti da procurarsi per replicare la sua mise!

Blusa corta con ruches ZIMMERMANN

Credits: net-a-porter.com

Gonna lunga in coordinato ZIMMERMANN

Credits: net-a-porter.com

Sneakers in pelle bianca ADIDAS

Credits: adidas.it

Secchiello in suede E'ST BAG

Credits: estbag.it

Collana di perle LIL MILAN

Credits: it.lilmilan.com