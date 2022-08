Il simbolo dello stile "effortless chic" nella stagione estiva? Per noi è un abito in lino chiaro, abbinato a ciabattine flat e una borsa secchiello. Che ne dite?

Se l'estate fosse un vestito, molto probabilmente sarebbe un abito in lino. Ancor meglio se in versione chemisier, così fresco e easy to wear. Proprio per questo motivo, il look di Paula Nata ci è piaciuto al primo sguardo. Sì, perchè sintetizza alla perfezione quell'idea di eleganza senza sforzo, alias effortless chic, che tanto adoriamo e che nella stagione estiva si traduce in look essenziali e chic come il suo.

Paula indossa un modello favoloso con corpino a bustier, spalline sottili e cintura in vita firmato Carolina Herrera e lo abbina alle ciabattine most wanted del momento, ossia quelle di Hermès che stanno facendo impazzire le influencer più stilose del globo. Per completare il tutto bastano davvero una manciata di accessori: occhiali da sole con lenti scure e una borsa secchiello in pelle chiara. Facile, no? Get the look!

Abito chemisier in gabardine CAROLINA HERRERA su The Outnet

Credits: theoutnet.com

Midi dress in lino beige VILA su Zalando

Credits: zalando.it

Ciabattine in pelle HERMÈS

Credits: hermes.com

Sandali bassi con listini incrociati ZARA

Credits: zara.com

Occhiali da sole BARNER

Credits: barnerbrand.com

Bucket bag STAUD

Credits: staud.clothing