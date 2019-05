L'influencer tedesca mixa in maniera chic due grandi trend di stagione: l'abito midi a fiori (lo stesso sfoggiato da Kate Middleton) e le mules in versione flat. Vi piace il suo stile?

Un abito a fiori e un paio di mules flat, oltre a essere due grandi tendenze di stagione, mixate con stile risolvono non pochi dilemmi fashion. Non trovate?

Se siete alla ricerca della giusta ispirazione per un look fresco e super chic al tempo stesso, siete nel posto giusto.

Abbiamo analizzato la mise dell'influencer tedesca Mandy Bork, che ha indossato con grande charme uno dei midi dress più "chiacchierati" del momento.

Perchè? Scopritelo con noi!





L'abito in questione è proprio quello indossato di recente al Chelsea Flower Show dalla Duchessa di Cambridge Kate Middleton. Si tratta del modello midi con romantiche ruches firmato & Other Stories, che - forse è anche inutile precisarlo - è già sold out ovunque!

Chissà, forse qualche fortunata è riuscita ad accaparrarselo prima che terminasse. O magari il brand deciderà di riassortirlo, restiamo in attesa.





Nel frattempo, abito a parte, vi diciamo i pezzi giusti da avere per ottenere un risultato raffinatissimo.

Una minibag in pelle metallizzata, un paio di sabot bassi e comodi per sfruttarli anche di giorno (magari arricchiti da strass per un tocco speciale), un orologio prezioso e orecchini con le perle.





Abito midi a fiori & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Mules con strass KURT GEIGER

Credits: kurtgeiger.com





Mini bag metallizzata BULGARI

Credits: bulgari.com





Orecchino con le perle DIOR

Credits: dior.com





Orologio STROILI

Credits: stroilioro.com





Occhiali da sole CELINE

Credits: celine.com