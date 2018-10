Carismatica, femminile, gentile, intelligente, è la donna Lanacaprina per l'autunno inverno 2018/19, come mostrano le due protagoniste di questo servizio fotografico

Tessuti di qualità, ricercati in tutto il mondo, macrojacquard floreali, dettagli femminili e originali, un'eleganza contemporanea ma allo stesso tempo sempre in evoluzione: è la collezione Lanacaprina per l'autunno inverno 2018/19.

La vediamo qui indossata dalle blogger Fabiola Graziosi e Giulietta Riva, fondatrici di Acrimonia, magazine e digital agency.

La prima cosa che salta all'occhio sono gli abiti, i cui tagli bon ton contrastano e si completano alla perfezione con gli accessori scelti, come gli ankle boots in pieno stile rock. I tagli dei vestiti vanno dal midi in stile retrò con stampa floreale ai lunghi abiti in pizzo o con ecopiume. Per scaldare l'inverno non manca l'ecopelliccia in tre colori. La maglieria si anima grazie ad applicazioni preziose, tra inserti, pietre e bottoni gioiello. Perfetto per il daytime il completo gessato o il mix blazer e denim. Tanti i capi proposti, per una donna libera, intelligente, ricca di grazia e gentilezza.

Sfogliate la gallery per scoprire come Fabiola e Giulietta hanno interpretato la collezione autunno inverno 2018/19 di Lanacaprina.







Fabiola Graziosi e Giulietta Riva in Lanacaprina Fabiola Graziosi indossa un'eco pelliccia in tre colori.

Abito lungo in pizzo

Maglione con applicazioni luminose



Fabiola Graziosi e Giulietta Riva, in due look rock bon ton con macrojacquard floreali

Giulietta Riva indossa un abito midi fiorato

Morbido maglione con applicazioni



Abito dal gusto retrò

Tailleur gessato

Blazer blu e denim, perfetto match



Abito con gonna di piume

Abito satinato

